﻿ 11 способ установить подлинную связь, когда интим отходит на второй план » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 19:59 – Европейский Союз готов увеличить помощь Армении с 1,6 до 2,6 миллиарда евро 
  • 22:12 – ЕС выделит Армении 2 миллиарда долларов США на реализацию пяти крупных программ 
  • 19:59 – Европейский Союз готов увеличить помощь Армении с 1,6 до 2,6 миллиарда евро 
  • 19:59 – Европейский Союз готов увеличить помощь Армении с 1,6 до 2,6 миллиарда евро 
  • 23:02 – 28 правил сексуального этикета, которые стоит усвоить каждой женщине 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

11 способ установить подлинную связь, когда интим отходит на второй план

  • 09.07.2021, 21:40,
  • Развлечения » Медицина
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

А что если я скажу, что вы с партнёром можете стать ещё ближе друг другу, даже не занимаясь любовью?  Предполагаю, что вы не согласитесь и сразу же подумаете: «Постой! Что может быть интимнее, чем физическая близость? Разве этот запретный плод – самый сладкий и желанный – не объединяет двух любящих людей сильней всего на свете?»


Правда состоит в том, что занятия любовью и близость – не одно и то же. И одно из них является по-настоящему ключевой и определяющей в создании долгосрочных и успешных отношений.


Либидо не может просто зашкаливать годами. В начале отношений вы действительно заводитесь даже от одной мысли о партнёре. Но проходит несколько месяцев, лет и сексуальное желание «стабилизируется». Заметьте – это вовсе не означает, что вы отдаляетесь друг от друга или надоели. Это нормальный естественный процесс, через который проходят все пары.


После горячей первой фазы отношений, наступает следующая – поспокойней. Это именно тот этап, когда вовсе не обязательно вступать в физическую близость, чтобы чувствовать интимность и тесную связь. Вам всё так же весело и приятно с любимым человеком, хотя вы можете быть в смешных и нелепых пижамах в спальне. Ваш партнёр не становится от этого менее близким или привлекательным.


Когда вы лежите с партнёром на диване и болтаете обо всём на свете, вспоминаете о чём-то, обсуждаете какие-то важные вещи, мечтаете, смеётесь, – в такие моменты и создаются узы, что формируют счастливый брак. И это происходит ежедневно.


При этом физическая близость происходит с частотой, удовлетворяющей обоих партнеров. Никто не спорит, что сексуальная близость очень важна для успешных отношений, но только она одна не может быть их фундаментом. Близость – вот ключ к подлинному счастью двоих людей.


Ленивое либидо, или всё же людей связывает что-то другое?


Тот факт, что физической близости в отношениях со временем становится меньше, вовсе не означает, что либидо навсегда угасло и «уходит любовь». Да, вы уже можете не заниматься любовью каждый день или при каждой встрече, но это никак не влияет на близость и ваши чувства.


Наоборот, вы обнаруживаете после приятного и искреннего разговора, что по-прежнему остаётесь привлекательными и желанными для своей половинки. Ведь при этом возникает сильная и глубокая эмоциональная связь. С вашим либидо всё в порядке, не переживайте. Просто вы открываете новый этап в отношениях – обнаруживаете, что вас переполняют любовь и восхищение партнёром даже без физической близости.


Пары, которые буквально зациклены на сексе и не обращают внимания на остальное – сильно рискуют. Когда элементарно не хватает эмоциональной близости – подлинного восхищения, уважения, нежности, поцелуев, ласки, объятий, рассчитывать на долгосрочные отношения довольно наивно.


На самом деле, многие действительно ищут настоящую близость, которая сохраняется и за пределами спальни. Те, кто находится в успешных и счастливых отношениях, уверен, понимают, о чём я.


Читайте также: Одна вещь, которую мужчины любят даже больше, чем близость (но не говорят об этом)


Вы удовлетворены?


Пары, которым не хватает эмоциональной близости, поначалу может всё устраивать и даже восхищать, пока в один день один их партнёров (или оба) вдруг с удивлением не обнаружит, что их, собственно, ничего не связывает.


Чтобы подобного не произошло с вами – наблюдайте за динамикой развития отношений. Обратите внимание на дни, когда у вас не физической близости – продолжаете ли вы общаться как партнёры или практически не замечаете друг друга?


Тщательно проанализируйте свои чувства после того, как прошёл период медового месяца. Как они изменились?


Только не обманывайте себя и не бойтесь посмотреть правде в лицо. Оцените по 10-бальной шкале, насколько удовлетворяют вас отношения.


Затем определите те вещи (например, общение, поддержка, количество времени, проведённого вдвоём, привязанность), которые отсутствуют.


И только после этого выберите походящее время для разговора по душам со своим партнёром. Ни в коем случае не начинайте его, когда находитесь в состоянии стресса, или того хуже – во время ссоры. Беседа будет конструктивной только в том случае, когда вы оба будете настроены на неё. Именно тогда сможете озвучить всё и обсудить, как можно удовлетворить потребности друг друга.


Если вы прекратили проводить много времени в спальне, а подлинная близость отсутствует, то это вызывает серьёзную неудовлетворенность отношениями. Когда вы эмоционально совершенно отключены друг от друга, то прыжок в койку только всё усугубляет. Особенно для тех, кто ищет настоящую близость. Так это работает, и с этим придётся считаться.


Хорошая же новость состоит в том, что отношения можно спасти и направить в правильное русло. Правда у вас это не получится, если будете сидеть, сложа руки. Придётся действовать, и вот несколько советов, которые помогут вам в перезагрузить отношения.


11 вещей, которые помогут сблизиться:



  • Прогуляйтесь по ночному городу, взявшись за руки.

  • Сделайте друг другу 10-минутный массаж перед сном.

  • Сядьте в парке на небольшой коврик, чтобы пришлось тесно прижаться друг к другу.

  • Отправьте игривое сообщение партнёру о том, что готовите сюрприз, а какой – не объясняйте. Или просто напишите, как любите и дорожите супругом/супругой.

  • Как бы ни устали после работы – не падайте сразу же в изнеможении на подушки и не засыпайте. Поговорите хотя бы минут 20 перед сном.

  • Вспомните о своём первом свидании или о том, когда впервые вступили в интимные отношения.

  • Готовьте ужин, танцуя под музыку на кухне.

  • Проведите четыре минуты, непрерывно глядя друг другу в глаза и не произнося ни слова. Затем обсудите, что при этом чувствовали.

  • Занимайтесь спортом вдвоём – «пары, которые потеют вместе, остаются вместе».

  • Вспомните, что вызывало у вас «порхание бабочек в животе» в начале отношений, и старайтесь повторять этот опыт.

  • Каждую ночь, несмотря на то, как прошёл день, благодарите партнёра за то хорошее, что сделал для вас. Даже если это будет что-то крошечное. При этом обязательно указывайте конкретно, за что говорите искреннее «спасибо». Например, за помытую посуду, принесенные продукты к ужину, отправленное сообщение со словами любви, утренний поцелуй перед уходом на работу и прочее.


Хотя близость и способствует химии любви, но не забывайте, что речь не о ракетостроении! Расскажите своему партнёру, что вас заводит и нравится. Удивительно, как много можно сделать друг для друга, просто обняв или положив руку на бедро.


Чаще вспоминайте о приятных моментах в прошлом и постоянно планируйте будущее, которое вы с нетерпением ждёте вместе. Близость невозможна без нежности и заботы.


Не забывайте общаться


Общение, безусловно, является основой настоящей близости. В конце концов, ваш партнёр – не телепат и не умеет читать мысли. Так что донести до него, чего вы хотите, в чём нуждаетесь – можно только с помощью слов. Точно так же, как и дать ему понять, что он любим и дорог.


При этом важно научиться не только слушать, но и слышать. Только в таком случае общение будет настоящим и двухсторонним. Вспомните, когда вы в последний раз беседовали друг с другом, отставив в сторону телефоны и глядя в глаза друг другу? Довольно часто мы разговариваем между делом, просматривая одновременно ленту в Facebook, любимую программу по ТВ или занимаясь чем-то своим.


Всё очень просто: если будет близость за пределами спальни, то она будет и в спальне! Так что не скупитесь на нежность и заботу. И помните: всегда можно всё исправить. Начинайте уже с сегодняшнего дня!


  •   Просмотров Сегодня: 66

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Ошо объясняет, что разрушает нашу сексуальную жизнь
    » Брак без секса: остаться или уходить?
    » 5 способов укрепить связь и усилить близость с партнером
    » 40 вариантов близости с любимой женщиной, не занимаясь «этим»
    » Психологи называют 5 признаков того, что ваши отношения будут длиться вечно
    » 8 вещей, которыми можно заняться в спальне помимо cекcа, чтобы сблизиться со своим партнером
    » 5 способов укрепить связь и усилить близость с партнером
    » 40 вариантов близости с любимой женщиной, не занимаясь «этим»
    » 5 слов, которые важно помнить, если хотите сохранить счастливые отношения
    » Руслан Бортник: Армения является уникальной страной (видео)
    » Эмбер Херд написала о расставании с Илоном Маском
    » Cупруга Ченнинга Татума рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    11 способ установить подлинную связь, когда интим отходит на второй план

    • 21:40
    • 66
    • 0

    Европейский Союз готов увеличить помощь Армении с 1,6 до 2,6 миллиарда евро

    • 19:59
    • 60
    • 0

    В Казахстане задержали медиков, продававших фиктивные паспорта о вакцинации

    • 17:05
    • 42
    • 0

    Президент Белоруссии напутствовал спортивную делегацию страны на Олимпиаду в Токио

    • 16:45
    • 46
    • 0

    Правительство Кувейта намерено расширить двустороннее взаимодействие с Туркменистаном

    • 13:43
    • 77
    • 0

    В Узбекистане подвели итоги деятельности ведомств в области инвестиций и внешней торговли

    • 13:33
    • 34
    • 0

    Замминистра Киргизии обсудил с послом Саудовской Аравии открытие прямых авиарейсов

    • 12:57
    • 38
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 66628
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 62210
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61425
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54271
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49466
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 43671
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42024
    • 0

    Президент Белоруссии напутствовал спортивную делегацию страны на Олимпиаду в Токио

    • 16:45
    • 46
    • 0

    ПРООН поможет Туркменистану организовать управление в сфере утилизации отходов

    • 12:24
    • 32
    • 0

    Депутаты и правительство Молдовы возмутились решением Апелляционной Палаты

    • 12:36
    • 37
    • 0

    Украина с начала года потратила на борьбу с коронавирусом свыше $952 млн

    • 12:39
    • 32
    • 0

    Замминистра Киргизии обсудил с послом Саудовской Аравии открытие прямых авиарейсов

    • 12:57
    • 38
    • 0

    Европейский Союз готов увеличить помощь Армении с 1,6 до 2,6 миллиарда евро

    • 19:59
    • 60
    • 0

    В Казахстане задержали медиков, продававших фиктивные паспорта о вакцинации

    • 17:05
    • 42
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА