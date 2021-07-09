11 способ установить подлинную связь, когда интим отходит на второй план

А что если я скажу, что вы с партнёром можете стать ещё ближе друг другу, даже не занимаясь любовью? Предполагаю, что вы не согласитесь и сразу же подумаете: «Постой! Что может быть интимнее, чем физическая близость? Разве этот запретный плод – самый сладкий и желанный – не объединяет двух любящих людей сильней всего на свете?»

Правда состоит в том, что занятия любовью и близость – не одно и то же. И одно из них является по-настоящему ключевой и определяющей в создании долгосрочных и успешных отношений.

Либидо не может просто зашкаливать годами. В начале отношений вы действительно заводитесь даже от одной мысли о партнёре. Но проходит несколько месяцев, лет и сексуальное желание «стабилизируется». Заметьте – это вовсе не означает, что вы отдаляетесь друг от друга или надоели. Это нормальный естественный процесс, через который проходят все пары.

После горячей первой фазы отношений, наступает следующая – поспокойней. Это именно тот этап, когда вовсе не обязательно вступать в физическую близость, чтобы чувствовать интимность и тесную связь. Вам всё так же весело и приятно с любимым человеком, хотя вы можете быть в смешных и нелепых пижамах в спальне. Ваш партнёр не становится от этого менее близким или привлекательным.

Когда вы лежите с партнёром на диване и болтаете обо всём на свете, вспоминаете о чём-то, обсуждаете какие-то важные вещи, мечтаете, смеётесь, – в такие моменты и создаются узы, что формируют счастливый брак. И это происходит ежедневно.

При этом физическая близость происходит с частотой, удовлетворяющей обоих партнеров. Никто не спорит, что сексуальная близость очень важна для успешных отношений, но только она одна не может быть их фундаментом. Близость – вот ключ к подлинному счастью двоих людей.

Ленивое либидо, или всё же людей связывает что-то другое?

Тот факт, что физической близости в отношениях со временем становится меньше, вовсе не означает, что либидо навсегда угасло и «уходит любовь». Да, вы уже можете не заниматься любовью каждый день или при каждой встрече, но это никак не влияет на близость и ваши чувства.

Наоборот, вы обнаруживаете после приятного и искреннего разговора, что по-прежнему остаётесь привлекательными и желанными для своей половинки. Ведь при этом возникает сильная и глубокая эмоциональная связь. С вашим либидо всё в порядке, не переживайте. Просто вы открываете новый этап в отношениях – обнаруживаете, что вас переполняют любовь и восхищение партнёром даже без физической близости.

Пары, которые буквально зациклены на сексе и не обращают внимания на остальное – сильно рискуют. Когда элементарно не хватает эмоциональной близости – подлинного восхищения, уважения, нежности, поцелуев, ласки, объятий, рассчитывать на долгосрочные отношения довольно наивно.

На самом деле, многие действительно ищут настоящую близость, которая сохраняется и за пределами спальни. Те, кто находится в успешных и счастливых отношениях, уверен, понимают, о чём я.

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Вы удовлетворены?

Пары, которым не хватает эмоциональной близости, поначалу может всё устраивать и даже восхищать, пока в один день один их партнёров (или оба) вдруг с удивлением не обнаружит, что их, собственно, ничего не связывает.

Чтобы подобного не произошло с вами – наблюдайте за динамикой развития отношений. Обратите внимание на дни, когда у вас не физической близости – продолжаете ли вы общаться как партнёры или практически не замечаете друг друга?

Тщательно проанализируйте свои чувства после того, как прошёл период медового месяца. Как они изменились?

Только не обманывайте себя и не бойтесь посмотреть правде в лицо. Оцените по 10-бальной шкале, насколько удовлетворяют вас отношения.

Затем определите те вещи (например, общение, поддержка, количество времени, проведённого вдвоём, привязанность), которые отсутствуют.

И только после этого выберите походящее время для разговора по душам со своим партнёром. Ни в коем случае не начинайте его, когда находитесь в состоянии стресса, или того хуже – во время ссоры. Беседа будет конструктивной только в том случае, когда вы оба будете настроены на неё. Именно тогда сможете озвучить всё и обсудить, как можно удовлетворить потребности друг друга.

Если вы прекратили проводить много времени в спальне, а подлинная близость отсутствует, то это вызывает серьёзную неудовлетворенность отношениями. Когда вы эмоционально совершенно отключены друг от друга, то прыжок в койку только всё усугубляет. Особенно для тех, кто ищет настоящую близость. Так это работает, и с этим придётся считаться.

Хорошая же новость состоит в том, что отношения можно спасти и направить в правильное русло. Правда у вас это не получится, если будете сидеть, сложа руки. Придётся действовать, и вот несколько советов, которые помогут вам в перезагрузить отношения.

11 вещей, которые помогут сблизиться:



Прогуляйтесь по ночному городу, взявшись за руки.



Сделайте друг другу 10-минутный массаж перед сном.



Сядьте в парке на небольшой коврик, чтобы пришлось тесно прижаться друг к другу.



Отправьте игривое сообщение партнёру о том, что готовите сюрприз, а какой – не объясняйте. Или просто напишите, как любите и дорожите супругом/супругой.



Как бы ни устали после работы – не падайте сразу же в изнеможении на подушки и не засыпайте. Поговорите хотя бы минут 20 перед сном.



Вспомните о своём первом свидании или о том, когда впервые вступили в интимные отношения.



Готовьте ужин, танцуя под музыку на кухне.



Проведите четыре минуты, непрерывно глядя друг другу в глаза и не произнося ни слова. Затем обсудите, что при этом чувствовали.



Занимайтесь спортом вдвоём – «пары, которые потеют вместе, остаются вместе».



Вспомните, что вызывало у вас «порхание бабочек в животе» в начале отношений, и старайтесь повторять этот опыт.



Каждую ночь, несмотря на то, как прошёл день, благодарите партнёра за то хорошее, что сделал для вас. Даже если это будет что-то крошечное. При этом обязательно указывайте конкретно, за что говорите искреннее «спасибо». Например, за помытую посуду, принесенные продукты к ужину, отправленное сообщение со словами любви, утренний поцелуй перед уходом на работу и прочее.



Хотя близость и способствует химии любви, но не забывайте, что речь не о ракетостроении! Расскажите своему партнёру, что вас заводит и нравится. Удивительно, как много можно сделать друг для друга, просто обняв или положив руку на бедро.

Чаще вспоминайте о приятных моментах в прошлом и постоянно планируйте будущее, которое вы с нетерпением ждёте вместе. Близость невозможна без нежности и заботы.

Не забывайте общаться

Общение, безусловно, является основой настоящей близости. В конце концов, ваш партнёр – не телепат и не умеет читать мысли. Так что донести до него, чего вы хотите, в чём нуждаетесь – можно только с помощью слов. Точно так же, как и дать ему понять, что он любим и дорог.

При этом важно научиться не только слушать, но и слышать. Только в таком случае общение будет настоящим и двухсторонним. Вспомните, когда вы в последний раз беседовали друг с другом, отставив в сторону телефоны и глядя в глаза друг другу? Довольно часто мы разговариваем между делом, просматривая одновременно ленту в Facebook, любимую программу по ТВ или занимаясь чем-то своим.

Всё очень просто: если будет близость за пределами спальни, то она будет и в спальне! Так что не скупитесь на нежность и заботу. И помните: всегда можно всё исправить. Начинайте уже с сегодняшнего дня!