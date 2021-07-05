Мирзиёев обсудил с Рахмоном осложнение ситуации на границе с Афганистаном





Руководитель Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава таджикской республики Эмомали Рахмон 5 июля поговорили по телефону и детально рассмотрели сложившуюся трудную ситуацию на границе с Исламской Республикой Афганистан. В частности, были обсуждены актуальные вопросы развития ситуации в республике в связи с усугублением положения и усилением напряженности на афганской стороне. Об этом Sng.today сообщили в пресс-службе Мирзиёева.

Руководители двух стран рассмотрели важные вопросы на повестке дня касательно дальнейшего расширения двусторонних связей, а также развития основных направлений регионального партнёрства. Также они обсудили совместный график запланированных ранее встреч на высоком уровне, включая организацию очередной Консультативного диалога глав стран Центральноазиатского региона.

Добавим, что немногим ранее узбекская республика отправила в Афганистан гуманитарную помощь из тысячи штук кислородных баллонов. Это было выполнено по просьбе руководства Афганистана, чьи жители столкнулось с 3-ей волной вирусной пандемии.