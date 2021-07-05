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Президент Жапаров поздравил американского коллегу с главным праздником США

  • 05.07.2021, 13:56,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Жапаров поздравил американского коллегу с главным праздником СШАВ связи с празднованием 4 июля главного праздника США лидер Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил американского коллегу Джозефа Байдена, пожелав ему сил, здоровья, творческих достижений. В поздравлении отмечено, что Кыргызстан продолжит работу по наращивания и упрочнения взаимоотношений между двумя странами. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе лидера Кыргызстана.

В этот день народ США отмечает свою независимость, которая была задекларирована в 1776 году. Киргизский лидер желает народу соединённых штатов мира и процветания.

— Убежден, что дружественные отношения между двумя странами станут хорошей основой для развития политического, торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества, а также многостороннего взаимодействия в рамках международных организаций, — опубликовано в обращении Жапарова к президенту США.

Садыр Жапаров пользуясь моментом выразил признательность Байдену, ведь после его назначения главой США были сняты визовые ограничения между странами.


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