Президент Украины посетил американский эсминец в Чёрном море

Лидер Украины Владимир Зеленский 4 июля по случаю Дня военно-морских сил прибыл в Одесский морской вокзал. Там он посетил эсминец «Росс» ВМС Соединённых Штатов Америки, участвующий в международных военно-морских учениях в Чёрном море, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский лично ознакомился с оборудованием и вооружением судна. Он также пообщался с вице-адмиралом Юджином Блэком, которые является командиром 6-го флота военно-морских сил США.

По словам украинского лидера, для него символичен тот факт, что День ВМС Украины отмечается в один день с Днём независимости Соединённых Штатов Америки. Он выразил уверенность в том, что запад поможет Киеву в борьбе за свою территориальную целостность.

Зеленский заострил внимание на том, что учения «Си Бриз-2021» являются самыми масштабными учениями за всю историю. Блэк акцентировал внимание на том, что в рамках учений отрабатываются элементы эффективного взаимодействия военных двух стран на море, суше и в воздухе.

Глава государства подчеркнул, что Украина вместе с США, Великобританией и Турцией активно реализует совместные масштабные проекты по развитию современной военно-морской инфраструктуры.