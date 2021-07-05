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Правительство Белоруссии подтвердило наличие чёткого плана работы в условиях санкций

  • 05.07.2021, 18:25,
  • В Мире + Европа » Беларусь
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Правительство Белоруссии подтвердило наличие чёткого плана работы в условиях санкцийГлава правительства Белоруссии Роман Головченко 4 июля в эфире национального телевидения анонсировал, что страна имеет конкретный план работы в условиях санкций, объявленных Евросоюзом.

Политик рассказал, что в настоящее время идёт системная работа по оценке рисков влияния секторальных санкций на экономику. Правительство располагает чётким сценарием без ущербной деятельности в условиях давления. Участники белорусской экономической системы становятся намного мотивированнее, жёсткие условия заставляют их двигаться быстрее и активнее выходить на новые конкретные рынки, подчеркнул премьер-министр.

По информации чиновника, предусмотрено в разы глубже развивать сотрудничество с традиционными партнёрами. В данном ракурсе, Головченко напомнил про визит в Казахстан, в ходе которого появились конкретные проекты, призванные наращивать экономический базис в ближайшие несколько лет.

Также председатель Совмина прокомментировал то, как санкции повлияют на деловой обмен с европейскими финансовыми структурами. Премьер отметил, что в наличии есть пакет проектов, который уже одобрен их институтами и по ним приняты все необходимые решения. Может быть будут дополнительные акты с разъяснениями, но по предварительной информации действие санкций не распространяется на ранее заключённые договорённости, добавил Головченко.


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