Дмитрий Шлапаченко начал свою деятельность в Туркменистане в качестве Постоянного координатора ООН

Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш утвердил на должность нового Постоянного координатора ООН в Туркменистан Дмитрия Шлапаченко. Новый представитель является высококвалифицированным дипломатом Украины. К своим обязанностям чиновник приступил 5 июля, сообщает пресс-служба международной Организации.

Было отмечено, что украинский чиновник обладает опытом работы свыше 25 лет в области внешней политики, международного партнёрства, политических, социальных и экономических вопросах, обеспечении мирной жизни и стратегическом проектировании. В последнее время он занимал руководящие должности подразделений ООН в таких странах, как Ирак, Косово, Нью-Йорк, Сомали, Таджикистан и Вена.

Кроме того, Шлапаченко имеет степень бакалавра и магистра международной журналистики, степень доктора международных отношений Киевского университета и другие учёные степени ВУЗов Европы. Кроме того, дипломат стажировался в области международной журналистики и политики в Университете Дьюка в городе Северная Каролина (США).

Добавим, что ранее высокую должность Постоянного координатора Организации занимала госпожа Елена Панова.