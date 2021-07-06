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На залежи Малай Туркменистана начали получать новый поток природного газа

  • 06.07.2021, 16:31,
  • В Мире + Европа
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На залежи Малай Туркменистана начали получать новый поток природного газаНа туркменском месторождении Малай, находящегося на территории Чарджевского этрапа Лебапского велаята, пробурили новую скважину.  Ответственная за добычу государственная корпорация «Туркменгаз» начала получать новый промышленный поток природного газа, сообщает информагентство jeyhun.news.

Суточная производительность новой скважины составляет свыше четырёхсот тысяч кубометров газа. Специалисты продолжают вести работу по увеличению добычи газа на этом месторождении. Туркменистан ежегодно увеличивает экспорт своего «голубого топлива» благодаря освоению новых углеводородных месторождений. 

Кроме того, подчёркнуто, что на данный момент на Малай активно ведутся работы по наращиванию объёма газовой добычи. В январе 2021 года на этом месторождении начала работать газокомпрессорная станция, благодаря чему появились хорошие возможности более плодотворно скачать газ. Отмечено, что на залежах Агар гуйы две скважины в настоящее время уже почти готовы к сдаче в эксплуатацию.

Добавим, что известный туркменский учёный Аллаберды Ильясов рассказал о пользе промышленного «голубого топлива» для государства, и подчеркнул, что его производство станет ещё одним важным шагом к международному рынку. Кроме того, в одном из своих интервью он отметил, насколько важен промышленный потенциал водорода для страны.


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