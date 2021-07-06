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Азиатский паралимпийский комитет заинтересован в реализации проектов в Кыргызстане

  • 06.07.2021, 15:53,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Азиатский паралимпийский комитет заинтересован в реализации проектов в КыргызстанеПремьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов 5 июля провёл встречу с президентом Азиатского Паралимпийского комитета Маджид Абдулла Рашед аль-Усайми, который находится с визитом в Бишкеке. Участники встречи в ходе переговоров обсудили вопросы сотрудничества и дальнейшего взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

В процессе беседы, глава кыргызского правительства проинформировал руководителя организации о функционировании в стране 77 спортивных федераций. Также было отмечено, что имеются Паралимпийский комитет и параспортивные федерации.

По словам премьера, в рамках программы «Спорт Кыргызстан» предусмотрено открытие групп по перспективным паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. В 2019 году открыты семь таких групп в спортшколах и шесть на общественных началах.

В свою очередь, глава паралимпийского комитета заявил, что организация заинтересована в реализации спортивных проектов в Киргизии, в том числе он сообщил о возможном запуске обучающих программ на русском языке для тренеров параатлетов.


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