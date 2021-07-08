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Экспорт из Армении в Россию начал восстанавливаться

Экспорт из Армении в Россию начал восстанавливатьсяИсполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 7 июля в рамках визита в Российскую Федерацию провёл переговоры с президентом страны Владимиром Путиным. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия между странами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

В процессе беседы Пашинян сообщил, что экспорт из Армении в Россию начинает восстанавливаться, что очень радует после «ковидного» 2020-го года.

Он отметил, что в Армении полным ходом идет новая инвестпрограмма «Южно-Кавказской железной дороги» (ЮКЖД), которая модернизирует железнодорожные составы в республике.

Пашинян поблагодарил российского лидера за поддержку в доставках вакцины «Спутник V». Армения получила в целом более 100 тысяч доз.

И.о. главы правительства добавил, что эпидемическая обстановка в республике остается довольно благоприятной, благодаря этому растет поток российских туристов в Армению.

Отметим, что в январе–мае 2020 года экспорт из Армении в Россию вырос примерно на 30% и составил около 290 миллионов долларов.


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