Пляжный футбол: жребий на Чемпионат Мира брошен

8 июля в Цюрихе в «Доме ФИФА» прошла жеребьёвка финального этапа Чемпионата Мира по пляжному футболу.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Итак, сборная России получила себе на групповом этапе следующих оппонентов: США, Парагвай и Японию. На наш взгляд, это очень хороший жребий. Можно и в турнир войти спокойно и друг друга почувствовать. Это Группа А.

Группу В составили сборные Мозамбика, Испании, ОАЭ и Таити.

Квартет С определил Беларусь, Швейцарию, Сальвадор и Бразилию.

Наконец, в Группе D участников плей-офф будут определять сборные Португалии, Омана, Сенегала и Уругвая.

Фото: ФИФА

Чемпионат мира по пляжному футболу FIFA 2021 в России пройдет с 19 по 29 августа в «Лужниках». Это будет уже одиннадцатый турнир, а первый прошел в 2005 году в Рио-де-Жанейро.

Пляжный футбол. Чемпионат Мира.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев и ФИФА.