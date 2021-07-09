﻿ Пляжный футбол: жребий на Чемпионат Мира брошен » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 23:08 – Экспорт из Армении в Россию начал восстанавливаться 
  • 21:22 – Предупреждение иностранным гражданам, желающим посетить оккупированные территории Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) 
  • 23:08 – Экспорт из Армении в Россию начал восстанавливаться 
  • 22:38 – В Нагорно-Карабахской Республике идет активное строительство жилых комплексов 
  • 23:02 – 28 правил сексуального этикета, которые стоит усвоить каждой женщине 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Пляжный футбол: жребий на Чемпионат Мира брошен

  • 09.07.2021, 11:16,
  • Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

8 июля в Цюрихе в «Доме ФИФА» прошла жеребьёвка финального этапа Чемпионата Мира по пляжному футболу.





Пляжный футбол. Сборная России-Сборная Швейцарии
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Итак, сборная России получила себе на групповом этапе следующих оппонентов: США, Парагвай и Японию. На наш взгляд, это очень хороший жребий. Можно и в турнир войти спокойно и друг друга почувствовать. Это Группа А.





Группу В составили сборные Мозамбика, Испании, ОАЭ и Таити.





Квартет С определил Беларусь, Швейцарию, Сальвадор и Бразилию.





Наконец, в Группе D участников плей-офф будут определять сборные Португалии, Омана, Сенегала и Уругвая.





ФИФА. Пляжный футбол
Фото: ФИФА




Чемпионат мира по пляжному футболу FIFA 2021 в России пройдет с 19 по 29 августа в «Лужниках». Это будет уже одиннадцатый турнир, а первый прошел в 2005 году в Рио-де-Жанейро.





Пляжный футбол. Чемпионат Мира.





Текст: Антон Буялов.





Фото: Олег Бухарев и ФИФА.


  •   Просмотров Сегодня: 30

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » «КРИСТАЛЛьно» чистая победа
    » Дмитрий Васильев: «Сезон для «Дельты» получился хорошим»
    » Теперь всё серьёзно: хет-трик Лео оказался весомее чем у Никонорова
    » Кому в полуфинал, а кому за пятое место
    » Россия – Турция: удобная квалификация на Чемпионат Мира
    » Гандбольное рождество в Москве
    » ФИФА расширила Клубный Кубок мира: на первенство поедут 8 команд из Европы
    » Сборная Западной Армении выступит на чемпионате мира
    » ФИФА поражены российским вариантом эмблемы Кубка Конфедерации
    » Президенты России и Бразилии обсудили вопросы проведения чемпионата мира по футболу
    » Чемпионат мира по футболу 2016 ConIFA пройдет в Абхазии
    » В ФИФА опровергли слухи о переносе ЧМ-2018 из России в Катар
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Пляжный футбол: жребий на Чемпионат Мира брошен

    • 11:16
    • 30
    • 0

    Футбольная Национальная Лига: что сезон грядущий нам готовит?

    • 10:43
    • 33
    • 0

    Праздник художественной гимнастики в Москве!

    • 09:27
    • 46
    • 0

    Экспорт из Армении в Россию начал восстанавливаться

    • 23:08
    • 39
    • 0

    Ошо объясняет, что разрушает нашу сексуальную жизнь

    • 21:06
    • 98
    • 0

    В Кишиневе запустят проект по совершенствованию службы переработки мусора

    • 20:06
    • 47
    • 0

    Минздрав Туркменистана призвал своих граждан вакцинироваться от коронавирусной инфекции

    • 15:41
    • 66
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 66618
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 62170
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61415
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54262
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49455
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 43661
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42015
    • 0

    Италия четвертый раз в истории вышла в финал Чемпионата Европы по футболу

    • 07:41
    • 20
    • 0

    Праздник художественной гимнастики в Москве!

    • 09:27
    • 46
    • 0

    Англия «занырнула» в финал Евро

    • 08:32
    • 27
    • 0

    Англия — второй финалист Евро-2020

    • 09:14
    • 27
    • 0

    Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России по футболу

    • 13:46
    • 29
    • 0

    Футбольная Национальная Лига: что сезон грядущий нам готовит?

    • 10:43
    • 33
    • 0

    Пляжный футбол: жребий на Чемпионат Мира брошен

    • 11:16
    • 30
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА