Футбольная Национальная Лига: что сезон грядущий нам готовит?

10 июля стартует Футбольная Национальная Лига. Попробуем разобраться: кто и на что будет претендовать в новом сезоне.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Прошлый сезон стал триумфальный для «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода». Хотя «НН» шагнул в РПЛ потому что «Оренбург» был туда попросту не допущен. При этом по игре «степняки» были сильнее волжан. Но футбольные законы у нас и строгие и «Оренбург» попробует вернуться наверх уже в новом сезоне.

Итак, о фаворитах. Безусловно, им останется «Оренбург». Если что-то и может помещать выйти наверх этому коллективу, так это только лишь затянувшаяся история с раздевалками. Смешно, но это так. Вообще, спортивный принцип во втором по силе лиге российского футбола уже давно отошёл на второй план. Отсюда и популярность турнира падает. Но вернёмся к прогнозам.

Наверное, сможет побиться за путёвку в РПЛ волгоградский «Ротор». Не факт, что там волжане смогут задержаться, но выйти туда им по силам.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

«Алания», «Балтика» и «СКА-Хабаровск» попробуют зацепиться за стыковые матчи. Другой вопрос, нужно ли это самим регионам, но составы там крепкие.

Наверное, только эта вышеперечисленная «пятёрка» команд будет чувствовать себя более или менее уверенно. А вот оставшиеся пятнадцать клубов будет болтать постоянно. Хотя, к примеру, «Велес», «Волгарь» и «Нефтехимик» попробуют подпереть «записных» фаворитов.

«Торпедо», «Кубань», «Олимп-Долгопрудный» теоретически могут оказаться в роли крепких середняков. Но этого понятия в ФНЛ уже давно не существует. И скорее всего, эти команды будут на практике бороться за выживание.

Фото:: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

«Акрон», «Енисей», «КАМАЗ», «Металлург», «Текстильщик», «Томь», «Факел» будут решать свои задачи – не вылететь из лиги по спортивному принципу.

«Спартак-2» и «Краснодар-2» это отдельная история. Тут результат совсем неважен.

В целом, за соревнованием в ФНЛ наблюдать всегда интересно. Хотя болельщики уделяют ему внимание всё меньше. Аншлагов почти не наблюдается. Хотя в таких городах как Иваново, Краснодаре, Липецке, Набережных Челнах всплеск посещаемости возможен. Однако это, всё равно, не идёт ни в какое сравнение с тем, что было раньше на стадионах в Воронеже, Томске, Астрахани или Калининграде. Сейчас ажиотаж в ФНЛ гораздо скромнее.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Но всё же мы начинаем: 20 команд от Калининграда до Хабаровска, 38 туров и две прямые путёвки в РПЛ. И за это стоит побороться.

Футбол. Футбольная Национальная Лига-2021/2022.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев и Наталья Бухарева.