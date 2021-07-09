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Праздник художественной гимнастики в Москве!

  • 09.07.2021, 09:27,
  • Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

С 9 по 11 июля в Москве пройдёт этап мировой серии Кубка вызова по художественной гимнастике World Challenge Cup Moscow.





Художественная гимнастика. Анастасия Гузенкова
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Этап Кубка мира по художественной гимнастике FIG World Challenge Cup — это уникальное событие, которое соберёт лучших гимнасток со всего мира во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Этот турнир переехал в столицу из Казани, которая в последний раз принимала Кубок в 2019 году, где в индивидуальном многоборье первой стала российская спортсменка Дина Аверина, а второе место заняла её сестра — Арина Аверина.





Учитывая, что очень скоро все сильнейшие гимнастки отправятся на Олимпийские Игры, можно не сомневаться, что в Москву приедут все примы этого замечательного вида спорта.





Художественная гимнастика
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Программа соревнований.





9 июля, Пятница





С 11 до 17:00





Многоборье/Квалификация финалов





Индивидуальная программа: Обруч, Мяч





Групповые упражнения: 5 мячей





10 июля, Суббота





С 11 до 17:00





Многоборье/Квалификация финалов





Индивидуальная программа: Булавы, лента





Групповые упражнения: 3 обруча и 2 пары булав





Церемонии награждения





11 июля, Воскресенье





С 12 до 18:00





Финалы: 8 гимнасток и 8 лучших команд в каждом виде упражнений





Церемонии награждения  





Текст Антон Буялов.





Фото: Наталья Бухарева.


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