Праздник художественной гимнастики в Москве!

С 9 по 11 июля в Москве пройдёт этап мировой серии Кубка вызова по художественной гимнастике World Challenge Cup Moscow.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Этап Кубка мира по художественной гимнастике FIG World Challenge Cup — это уникальное событие, которое соберёт лучших гимнасток со всего мира во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Этот турнир переехал в столицу из Казани, которая в последний раз принимала Кубок в 2019 году, где в индивидуальном многоборье первой стала российская спортсменка Дина Аверина, а второе место заняла её сестра — Арина Аверина.

Учитывая, что очень скоро все сильнейшие гимнастки отправятся на Олимпийские Игры, можно не сомневаться, что в Москву приедут все примы этого замечательного вида спорта.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Программа соревнований.

9 июля, Пятница

С 11 до 17:00

Многоборье/Квалификация финалов

Индивидуальная программа: Обруч, Мяч

Групповые упражнения: 5 мячей

10 июля, Суббота

С 11 до 17:00

Многоборье/Квалификация финалов

Индивидуальная программа: Булавы, лента

Групповые упражнения: 3 обруча и 2 пары булав

Церемонии награждения

11 июля, Воскресенье

С 12 до 18:00

Финалы: 8 гимнасток и 8 лучших команд в каждом виде упражнений

Церемонии награждения

Текст Антон Буялов.

Фото: Наталья Бухарева.