Праздник художественной гимнастики в Москве!

С 9 по 11 июля в Москве пройдёт этап мировой серии Кубка вызова по художественной гимнастике World Challenge Cup Moscow.
Этап Кубка мира по художественной гимнастике FIG World Challenge Cup — это уникальное событие, которое соберёт лучших гимнасток со всего мира во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Этот турнир переехал в столицу из Казани, которая в последний раз принимала Кубок в 2019 году, где в индивидуальном многоборье первой стала российская спортсменка Дина Аверина, а второе место заняла её сестра — Арина Аверина.
Учитывая, что очень скоро все сильнейшие гимнастки отправятся на Олимпийские Игры, можно не сомневаться, что в Москву приедут все примы этого замечательного вида спорта.
Программа соревнований.
9 июля, Пятница
С 11 до 17:00
Многоборье/Квалификация финалов
Индивидуальная программа: Обруч, Мяч
Групповые упражнения: 5 мячей
10 июля, Суббота
С 11 до 17:00
Многоборье/Квалификация финалов
Индивидуальная программа: Булавы, лента
Групповые упражнения: 3 обруча и 2 пары булав
Церемонии награждения
11 июля, Воскресенье
С 12 до 18:00
Финалы: 8 гимнасток и 8 лучших команд в каждом виде упражнений
Церемонии награждения
Текст Антон Буялов.
Фото: Наталья Бухарева.