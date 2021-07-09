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Правительство Кувейта намерено расширить двустороннее взаимодействие с Туркменистаном

  • 09.07.2021, 13:43,
  • В Мире + Европа
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Правительство Кувейта намерено расширить двустороннее взаимодействие с ТуркменистаномПолномочный туркменский посол в Объединённых Арабских Эмиратах Сердармаммет Гараджаев 8 июля в торжественной обстановке вручил председателю правительства кувейтского государства Шейху Сабаху Халиду Аль-Хамаду Аль-Сабаху верительные грамоты в качестве главы дипмиссии Туркменистана в Кувейте. Сразу после церемонии вручения во время обсуждения актуальных вопросов на повестке дня кувейтский политик подчеркнул, что страна готова всесторонне развивать билатеральное взаимодействие с Туркменистаном. Об этом Sng.today сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Туркменский высокопоставленный чиновник передал кувейтскому премьер-министру приветствие, тёплые слова пожеланий, дальнейших успешных достижений на ответственном посту, крепкого здоровья и процветания от имени руководителя Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В свою очередь Аль-Сабах поблагодарил президента за добрые и искренние слова, и также направил ему и всему братскому народу страны пожелания мира и благополучия в будущем, отметив, что Кувейт намерен и дальше расширять сотрудничество в различных сферах.


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