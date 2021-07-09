В Казахстане задержали медиков, продававших фиктивные паспорта о вакцинации

В Казахстане сотрудники правоохранительных органов задержали медицинских работников за продажу недействительных паспортов о вакцинации. Об этом 9 июля сообщил информационный ресурс «Власть».

Нечистые на руку представители медучреждений были задержаны в главном городе страны Нур-Султане, Акмолинской и Алматинской областях.

Глава антикоррупционного ведомства Марат Ахметжанов прокомментировал это событие. Он отметил, что в ходе специальных мероприятий были выявлены медики, которые занимались фальсификацией паспортов. Они оформляли документы фактически не привитым гражданам, а препарат просто на просто уничтожали.

Ахметжанов подчеркнул, что это очень печальный факт, когда среди людей, стоящих на страже здоровья нации находятся те, кто предметом обогащения сделал самое дорогое — здоровье населения. Плюс ко всему, выделяемые из бюджета финансовые средства уходят на ветер. Служитель государственного органа дополнил что, эти действия будут расцениваться не только как коррупционное правонарушение, а ещё как угроза здоровью общества.