Европейский Союз готов увеличить помощь Армении с 1,6 до 2,6 миллиарда евро

Исполняющий обязанности вице-премьера Армении Мгер Григорян 9 июля провёл встречу с комиссаром Европейского Союза по вопросам соседства и расширения Оливером Вархеи, который находится с рабочим визитом в Ереване. В ходе беседы было отмечено, что ЕС может увеличить выделяемую помощь Армении с 1,6 до 2,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

ЕС предлагает обратить внимание на пять первоочередных программ в сферах, реформирование которых может значительно изменить ситуацию для жителей Армении в течение ближайших 4-5 лет. По словам Вархеи, эти программы предполагают экономический рост, создание новых рабочих мест, сильную экономику.

Сообщается, что средства будут направлены на поддержку МСБ, на содействие социально-экономическому развитию и развитию коммуникаций, строительство трассы «Север-Юг», инвестиции в сферы информационных технологий, укрепление южных регионов Армении.

По итогам встречи Григорян подчеркнул, что ЕС был и остаётся одним из важных партнёров Армении в реализации проектов преобразования.