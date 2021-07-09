Президент Белоруссии напутствовал спортивную делегацию страны на Олимпиаду в Токио

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 июля благословил в добрый путь национальную спортивную делегацию, которая отправляется на XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Обращаясь к спортсменам Александр Лукашенко отметил, что они представляют собой единый коллектив во главе с профессиональными и мудрыми тренерами. Президент призвал делегатов страны, быть опорой друг для друга и не забывать, что миллионы белорусских болельщиков будут мысленно проживать с ними каждую секунду на арене. Также глава государства добавил, что народ ждёт поднятый в японское небо флаг Родины.

В торжественной обстановке белорусский лидер передал капитану спортивного отряда Ивану Тихону государственный флаг Республики Беларусь. От имени всех олимпийцев спортсмен заверил, что в целях поддержки чести родного стяга и авторитета страны на международной арене, будут приложены максимальные усилия и продемонстрирован максимальный результат.

Иван Тихон высказал особую признательность государству за обеспечение качественных условий для подготовки и правильное решение не закрывать в период пандемии спортивные базы, благодаря чему спортсмены смогли поддерживать и развивать свою спортивную форму.