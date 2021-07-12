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Молдавия получит от США 150 тысяч доз вакцины от коронавируса

  • 12.07.2021, 10:31,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Молдавия получит от США 150 тысяч доз вакцины от коронавирусаВ ближайшие дни в Молдавию будет доставлена партия из 150 тысяч доз вакцины американской компании Johnson&Johnson. Поставка осуществляется в рамках программы COVAX. По сведениям министерства здравоохранения, в целом по данной платформе республике будет предоставлено полмиллиона доз. Об этом сообщает информагентство «Молдпрес».

Молдавский лидер Майя Санду выразила благодарность правительству США и странам, объединившимся для поддержки международного механизма COVAX, за возможность получения вакцины для борьбы с коронавирусной инфекцией. Она подчеркнула, что на сегодняшний день главной задачей является активная иммунизация населения.

Деятельность платформы COVAX направлена на ускорение процесса разработки и производства вакцины против коронавируса, а также обеспечение ее справедливого и сбалансированного распределения среди всех стран мира.


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