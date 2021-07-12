Армения и Франция обсудили реализацию совместных грантовых программ

Исполняющий обязанности министра высокотехнологичной промышленности Армении Айк Чобанян 9 июля провёл встречу с послом Франции в стране Джонатаном Лакотом. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего эффективного сотрудничества между двумя странами, в частности, реализацию совместных грантовых программ и роль хайтека в современном мире. Об этом сообщает пресс-служба министерства высокотехнологичной промышленности Армении.

Как сообщили в министерстве, отметив уникальную роль хайтека в современном мире, Чобанян подчеркнул, что имея внушительное технологическое наследие и традиции еще с советского периода, Армения вкладывает огромные усилия в развитие этой сферы, занимая передовые позиции в регионе. Это, в особенности, касается информационных и инженерных технологий. Однако, учитывая скорость развития современных технологий и требования современной экономики, есть необходимость в постоянном усовершенствовании квалифицированных специалистов.

Стороны также затронули вопросы, касающиеся взаимных консультаций по развитию высокотехнологичных навыков и приобретения новых навыков армяно-французскими специалистами.