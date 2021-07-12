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Италия — двукратный чемпион Европы по футболу!

  • 12.07.2021, 09:13,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

11 июля на лондонском стадионе «Уэмбли» сборные Италии и Англии сразились в финальном матче Евро-2020. Заветный Кубок завоевали подопечные Роберто Манчини, обыграв соперника в серии послематчевых пенальти. Таким образом, Италия стала двукратным чемпионом Европы по футболу.





Футбол. ЕВРО-2020. Сборная Италии-Сборная Англии
Фото: УЕФА




Ну вот, наконец-то настал день финала на Евро-2020. Прошёл ровно месяц со дня старта чемпионата Европы по футболу, который проходил в 11 городах 11 европейских государств. И теперь из 24 команд, которые начали свой путь к трофею, осталось только две: сборные Италии и Англии.





Финальный матч на лондонском стадионе «Уэмбли» посетили более 67000 зрителей, из них болельщиков английской сборной было примерно в 10 раз больше, чем итальянской. Обе команды по праву заслужили честь сразиться за чемпионский титул, и не было сомнений, что этот матч подарит всем любителям футбола, вне зависимости от собственных симпатий, настоящий праздник. Ну а то, каким будет сюжет этого поединка, предсказать было невозможно, что и подтвердил последующий ход игры.





С самого начала первого тайма англичане выглядели убедительнее итальянцев. Они чаще доходили до штрафной соперника, больше владели мячом, старались активно наседать на ворота Джанлуиджи Доннаруммы по всему фронту атаки. И уже на 2-й минуте встречи одна из таких атак закончилась самым быстрым голом в истории финальных матчей чемпионатов Европы. Его автором стал защитник британцев Люк Шоу, который замкнул передачу с фланга Кирана Триппьера.





Футбол. ЕВРО-2020. Сборная Италии-Сборная Англии
Фото: УЕФА




После этого подопечные Гарета Саутгейта продолжили давление на ворота оппонента, но с ударами в створ дело у них шло не лучшим образом, да и итальянцы предпринимали попытки обострить игру и с помощью острых комбинаций, и за счёт индивидуальных действий. Так на 35-й минуте матча полузащитник «Скуадры Адзурры» Федерико Кьеза дошёл до чужой штрафной и пробил в сторону ворот, но посланный им мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги. В первом тайме подопечным Роберто Манчини сравнять счёт не удалось, и на перерыв англичане ушли, ведя в счёте 1:0.





В начале второй половины игры англичане продолжили больше владеть мячом, а итальянцы стали жёстче прессинговать своего противника. На 49-й минуте полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг упал в штрафной площади сборной Италии, но главный судья Бьорн Куйперс не усмотрел в этом нарушения правил со стороны итальянского защитника и пенальти не назначил. После этого «Скуадра Адзурра» перехватила инициативу и стала увереннее атаковать ворота Джордана Пикфорда. Полузащитник Федерико Кьеза, обыграв нескольких футболистов сборной Англии, опасно пробил низом, но голкипер «Трех Львов» отбил мяч в сторону. Чуть позже количество голевых моментов итальянцев наконец-то преобразовалось в качество и им на 67-й минуте игры всё же удалось сравнять счет. Брайан Кристанте подал угловой, Марко Верратти выиграл мяч в верховой борьбе и пробил по воротам. Джордан Пикфорд в этом эпизоде спас свою команду, но многоопытнейший Леонардо Бонуччи, сыграв на добивании, забил-таки гол. Счет на табло стал 1:1.





Футбол. ЕВРО-2020. Сборная Италии-Сборная Англии
Фото: УЕФА




Оставшееся время второго тайма проходило с полным игровым и территориальным преимуществом сборной Италии, подопечные же Гарета Саутгейта полагались, в основном, на быстрые фланговые контратаки. Футболисты с Аппенинского полуострова имели больше шансов завершить в свою пользу этот финальный матч в основное время, но больше до голов ни у кого дело так и не дошло. Пришлось играть два дополнительных тайма по 15 минут каждый.





В первом экстра-тайме самым опасным моментом стал удар нападающего «Скуадры Адзурры» Эмерсона. Он обыграл на фланге Кайла Уолкера и подал в штрафную, но Джордан Пикфорд уверенно сыграл на выходе и спас свою сборную от гола. В оставшееся время обе команды наседали на ворота друг друга, но забить решающий гол с игры так и не смогли. После финального свистка Бьорна Куйперса стало ясно, выявлять победителя придётся в серии пенальти.





Футбол. ЕВРО-2020. Сборная Италии-Сборная Англии
Фото: УЕФА




Не трудно представить, какие эмоции ощущали болельщики двух команд, присутствующие на стадионе и смотревшие за этой игрой у экранов телевизоров. Напряжение зашкаливало. Наставники команд отдавали последние указания своим подопечным. Кому-то через несколько минут достанется заветный титул Чемпионов Европы, а другим придётся довольствоваться серебряными медалями, которые не хочется долго держать на своей груди, когда такая близкая победа уходит к твоему более удачливому сопернику.





Первым удар с точки пошёл пробивать итальянец Доменико Берарди и успешно справился со своей задачей. Уверенным ударом ему ответил Гарри Кейн. Затем Андреа Белотти не смог обмануть Джордана Пикфорда, а Гарри Магуайр мощно пробил в девятку итальянских ворот и вывел сборную Англии вперёд. Затем автор единственного гола «Скуадры Адзурры» с игры Леонардо Бонуччи, вышедший бить следующим, счёт сравнял, а следом Маркус Рэшфорд, которого Гарет Саутгейт выпустил на замену в конце второго экстра-тайма, после пижонской подготовки к удару попал в штангу. Дальше Федерико Бернардески хладнокровно пробил по центру и забил гол, а Джейдон Санчо, в свою очередь, не сумел переиграть Джанлуиджи Доннарумму, который угадал направление удара.





Футбол. ЕВРО-2020. Сборная Англии
Фото: УЕФА




Как и в полуфинальном матче со сборной Испании решать судьбу финала выпало Жоржиньо. Забей он гол, и Италия в то же мгновение становилась бы чемпионами Европы. Но удар у него вышел слабым. Штанга и Джордан Пикфорд спасли Англию и подарили ей шанс на продолжение серии одиннадцатиметровых ударов. К точке подошёл юный Букайо Сака. Кто кого? К великому разочарованию англичан этой возможностью Сака не воспользовался, Джанлуиджи Доннарумма, признанный лучшим игроком финала, снова угадал направление удара и принёс своей стране второй в её истории титул чемпионов Европы по футболу. Ранее итальянцы побеждали в финале далёкого 1968 года. Стоит отметить, что впервые за 45 лет победитель турнира определился в серии послематчевых ударов. «Вива, Италия!»





Футбол. ЕВРО-2020. Сборная Италии
Фото: УЕФА




Футбол. Чемпионат Европы-2020. Финал.





Италия — Англия — 1:1 (3:2 пен)





Голы: Бонуччи, 67 — Шоу, 2





Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Верратти (Локателли 96), Жоржиньо, Инсинье (Белотти, 91), Барелла (Кристанте, 55), Эмерсон (Флоренци, 117), Кьеза (Бернардески, 91), Иммобиле (Берарди, 55).





Англия: Пикфорд, Уокер (Санчо, 119), Шоу, Райс (Хендерсон, 74; Рэшфорд, 119), Стоунз, Магуайр, Триппьер (Сака, 71), Филлипс, Маунт (Грилиш, 99), Стерлинг, Кейн.





11 июля 2021 года. Лондон. «Уэмбли». 67 173 зрителя





Текст: Виктория Розова и Олег Бухарев.


Фото: УЕФА.


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