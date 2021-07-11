Ожидаемый, но очень приятный триумф российской художественной гимнастики

11 июля в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой финишировали соревнования FIG WORLD CHALLENGE CUP 2021. После побед в многоборье все золотые медали в отдельных дисциплинах тоже достались великолепным россиянкам.
Строго говоря, ничего иного на домашнем этапе и не ожидалось. Ирина Винер-Усманова крепко держит в своих руках все нити правления и Президент Всероссийской Федерации Художественной Гимнастики, доктор педагогических наук и профессор лично напутствует девушек перед выходом, вносит правки, а затем звучит знаменитое на весь мир «Давай»!
И девушки дают. Да ещё и как! Дина Аверина в воскресенье выиграла все четыре финальных вида: обруч, лента, булава, мяч. Все эти предметы превращались в руках у нашей примы в какое-то волшебство и все мы попадали в сказку.
Лала Крамаренко во всех этих комбинациях финишировала следом за своей именитой подругой. И ведь Лала тоже очень хороша! На пьедестал смогла также попасть Екатерина Веденеева из Словении, причём трижды, и Елизавета Полстяная из Латвии.
В групповых финалах россиянки тоже превзошли своих соперниц из Узбекистана и Японии. И вы знаете, было чертовски приятно наблюдать за российскими победами и, конечно же, слушать гимн своей страны. Жаль, что на Олимпиаде при любых раскладах наш триколор поднимать не станут и гимна не будет. Но всё же, мы верим, что наши «художницы» привезут из Токио золото.
Спасибо организаторам за Кубок вызова и обязательно ждём в Москве новые увлекательные соревнования по художественной гимнастике. Только уже со зрителями.
Художественная гимнастика. FIG WORLD CHALLENGE CUP 2021.
Отдельные виды. Финалы.
Обруч.
Мяч.
Булава.
Лента.
Групповые упражнения. 5 мячей.
Групповые упражнения. 3 обруча, 2 булавы.
11 июля 2021 года. Москва. Дворец Ирины Винер-Усмановой.
Текст: Антон Буялов.
Фото: Олег Бухарев
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