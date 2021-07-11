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Ожидаемый, но очень приятный триумф российской художественной гимнастики

  • 11.07.2021, 21:24,
  • Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

11 июля в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой финишировали соревнования FIG WORLD CHALLENGE CUP 2021. После побед в многоборье все золотые медали в отдельных дисциплинах тоже достались великолепным россиянкам.





Художественная гимнастика. Лала Крамаренко
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Строго говоря, ничего иного на домашнем этапе и не ожидалось. Ирина Винер-Усманова крепко держит в своих руках все нити правления и Президент Всероссийской Федерации Художественной Гимнастики, доктор педагогических наук и профессор лично напутствует девушек перед выходом, вносит правки, а затем звучит знаменитое на весь мир «Давай»!





Художественная гимнастика. Ирина Винер-Усманова
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




И девушки дают. Да ещё и как! Дина Аверина в воскресенье выиграла все четыре финальных вида: обруч, лента, булава, мяч. Все эти предметы превращались в руках у нашей примы в какое-то волшебство и все мы попадали в сказку.





Художественная гимнастика. Дина Аверина
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Лала Крамаренко во всех этих комбинациях финишировала следом за своей именитой подругой. И ведь Лала тоже очень хороша! На пьедестал смогла также попасть Екатерина Веденеева из Словении, причём трижды, и Елизавета Полстяная из Латвии.





Художественная гимнастика. Лала Крамаренко
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




В групповых финалах россиянки тоже превзошли своих соперниц из Узбекистана и Японии. И вы знаете, было чертовски приятно наблюдать за российскими победами и, конечно же, слушать гимн своей страны. Жаль, что на Олимпиаде при любых раскладах наш триколор поднимать не станут и гимна не будет. Но всё же, мы верим, что наши «художницы» привезут из Токио золото.





Художественная гимнастика. Екатерина Веденеева
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Спасибо организаторам за Кубок вызова и обязательно ждём в Москве новые увлекательные соревнования по художественной гимнастике. Только уже со зрителями.





Художественная гимнастика. Елизавета Полстяная
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Художественная гимнастика. FIG WORLD CHALLENGE CUP 2021.





Отдельные виды. Финалы.





Обруч.





  1. Дина Аверина (Россия)
  2. Лала Крамаренко (Россия)
  3. Елизавета Полстяная  (Латвия)




Мяч.





  1. Дина Аверина (Россия)
  2. Лала Крамаренко (Россия)
  3. Екатерина Веденеева  (Словения)




Булава.





  1. Дина Аверина (Россия)
  2. Лала Крамаренко (Россия)
  3. Екатерина Веденеева  (Словения)




Лента.





  1. Дина Аверина (Россия)
  2. Лала Крамаренко (Россия)
  3. Екатерина Веденеева  (Словения)




Групповые упражнения. 5 мячей.





  1. Россия
  2. Узбекистан
  3. Япония




Групповые упражнения. 3 обруча, 2 булавы.





  1. Россия
  2. Узбекистан
  3. Япония




11 июля 2021 года. Москва. Дворец Ирины Винер-Усмановой.





Текст: Антон  Буялов.





Фото: Олег Бухарев


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