Красно-белые голы-красавцы, разгром «Сочи» и пустые трибуны

В Москве «Спартак» и «Сочи» провели между собой поединок в рамках Кубка Париматч Премьер. Со счётом 4:0 сильнее оказались хозяева. Мячи забили Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов, Александр Соболев и Виктор Мозес.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

«Спартак» это всегда «Спартак». И где бы и в каком месте он ни играл, со зрителями или без них, в официальном матче или в предсезонном турнире, это всё равно ажиотаж. Тем более что всем очень хотелось посмотреть на первые шаги работы португальского наставника красно-белых Руя Витория. Сейчас ещё слишком рано оценивать очередное действие руководством команды, но увидеть какие-то фирменные черты игры португальского специалиста, конечно, можно.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

У «Сочи» всё стабильно. Владимир Федотов успешно «подхватил» команду в прошлом сезоне и очень скоро южанам предстоит старт в Еврокубках – в Лиге Конференций УЕФА. У «Спартака» тоже на носу международные матчи, но москвичи успеют сыграть пару туров в РПЛ, а сочинцы примут у себя дома азербайджанскую команду «Кешля» сразу после окончания Кубка Париматч Премьер. Так что, по идее, черноморцы должны уже сейчас быть в боевой форме. Хотя всё это, конечно же, условности.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Конечно же, такие вот турниры и существуют для того, чтобы проверить в деле как можно больше футболистов. И оба наставника с разной степенью процентной качественности это сделали.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Увидеть такой основной состав «Спартака» было весьма любопытно. И вот даже интересно, когда мы его ещё сможем лицезреть в таком виде? Тут вам и футболисты вернувшиеся из аренды, и те, кто в прошлом сезоне в «старте» никогда не начинал. Зато было Максименко и Жиго. А как вам Бакаев! Зелимхан провёл встречу очень даже активно. Он, Игнатов, Мелкадзе и Мирзов при поддержке Айртона до перерыва просто разрывали обновлённую оборону сочинской команды. И гол Бакаев забил уже на 6-й минуте, красивым обводящим ударом. Хотя показалось, что Денис Адамов, видимо, третий вратарь южан, сам «выстрел» проворонил. 1:0. Мог забивать и Мелкадзе, и Игнатов. А забил Мирзов. Резиуан получил отличный пас от Бакаева, обыграл вратаря и переправил мяч в сетку уже двух метров.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Гости до перерыва могли отыграть один мяч, когда Дуганджич бил головой в упор, но блестяще сыграл Максименко, а добивание Никиты Бурмистрова (и тоже головой) пришлось выше перекладины.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Во втором тайме Федотов и Витория сделали суммарно 16 замен. По регламенту турнира можно было по девять с каждой стороны. У «Спартака» вышел даже Артём Ребров! Ну забивали Соболев и Мозес. Оба раза дальними красивыми, даже можно сказать, роскошными ударами. Александр пустил мяч по обводящей траектории, а Виктор «шлёпнул» с 25 метров. В общем, скорее всего, Адамов свои позиции в «Сочи» потеряет. С другой стороны, было понятно, что в официальном матче такой игры просто быть не может. И всё-таки состояние сочинской команды, пусть и игравшей без Нобоа и ушедшего в ЦСКА Заболотного, несколько пугает в преддверии Еврокубков. Как и глубина состава. Но время исправить ситуацию ещё есть. Очень хочется в это верить. Да и Владимир Федотов наставник, понимающий и знающий, что нужно делать.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Что касается Руя Витория, то заметно, что португалец постоянно гонит своих подопечных вперёд, не давая ни им, ни сопернику, не одной минуты покоя. Конечно, будет очень интересно посмотреть на «Спартак» в официальных матчах, в том числе и в Еврокубках, но первая игра красно-белых при новом наставнике в Тушине получилась примечательной. Даже можно сказать, красивой. Но главные игры, разумеется, у обеих команд впереди – в ближайшем будущем.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Кубок Париматч Премьер. 1 тур.

«Спартак» — «Сочи» — 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 Бакаев (6, Игнатов). 2:0 Мирзов (Бакаев, 38). 3:0 Соболев (Мирзов, 62). 4:0 Мозес (Умяров, 83).

«Спартак»: Максименко (Ребров, 46), Рассказов (Ещенко, 79), Жиго (Джикия, 65), Гапонов (Кутепов, 46), Айртон (Ломовицкий, 79), Умяров, Хендрикс, Мирзов (Глушенков, 65), Игнатов (Мозес, 46), Бакаев (Зобнин, 65), Мелкадзе (Соболев, 46).

Запасные: Селихов, Тимофеев, Педро Роша.

«Сочи»: Адамов, Барач (Юрганов, 46), Родриго (Прохин,46), Миладинович, Заика (Шакуро, 75), Пруцев (Ангбан, 67), Цаллагов, Маргасов, Юсупов (Колмаков, 79), Дуганджич (Барсов, 46), Бурмистров (Попов, 46).

Запасные: Заболотный, Бардыбахин, Жоаозиньо, Павлов, Прозоров.

Предупреждения: Пруцев (59). Рассказов (70).

Судья: А. Амелин (Тула).

11 июля 2021 года. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена». Без зрителей.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев.

Фотоальбом с этого матча

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