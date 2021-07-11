﻿ Красно-белые голы-красавцы, разгром «Сочи» и пустые трибуны » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 10:31 – Молдавия получит от США 150 тысяч доз вакцины от коронавируса 
  • 19:59 – Европейский Союз готов увеличить помощь Армении с 1,6 до 2,6 миллиарда евро 
  • 09:36 – Армения и Франция обсудили реализацию совместных грантовых программ 
  • 19:59 – Европейский Союз готов увеличить помощь Армении с 1,6 до 2,6 миллиарда евро 
  • 23:02 – 28 правил сексуального этикета, которые стоит усвоить каждой женщине 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Красно-белые голы-красавцы, разгром «Сочи» и пустые трибуны

  • 11.07.2021, 20:58,
  • Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Москве «Спартак» и «Сочи» провели между собой поединок в рамках Кубка Париматч Премьер. Со счётом 4:0 сильнее оказались хозяева. Мячи забили Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов, Александр Соболев и Виктор Мозес.





ФК Спартак-ПФК Сочи. Кубок Париматч Премьер
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




«Спартак» это всегда «Спартак». И где бы и в каком месте он ни играл, со зрителями или без них, в официальном матче или в предсезонном турнире, это всё равно ажиотаж. Тем более что всем очень хотелось посмотреть на первые шаги работы португальского наставника красно-белых Руя Витория. Сейчас ещё слишком рано оценивать очередное действие руководством команды, но увидеть какие-то фирменные черты игры португальского специалиста, конечно, можно.





Руй Витория. ФК Спартак-ПФК Сочи. Кубок Париматч Премьер
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




У «Сочи» всё стабильно. Владимир Федотов успешно «подхватил» команду в прошлом сезоне и очень скоро южанам предстоит старт в Еврокубках – в Лиге Конференций УЕФА. У «Спартака» тоже на носу международные матчи, но москвичи успеют сыграть пару туров в РПЛ, а сочинцы примут у себя дома азербайджанскую команду «Кешля» сразу после окончания Кубка Париматч Премьер. Так что, по идее, черноморцы должны уже сейчас быть в боевой форме. Хотя всё это, конечно же, условности.





ФК Спартак-ПФК Сочи. Кубок Париматч Премьер
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Конечно же, такие вот турниры и существуют для того, чтобы проверить в деле как можно больше футболистов. И оба наставника с разной степенью процентной качественности это сделали.





ФК Спартак-ПФК Сочи. Кубок Париматч Премьер
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Увидеть такой основной состав «Спартака» было весьма любопытно. И вот даже интересно, когда мы его ещё сможем лицезреть в таком виде? Тут вам и футболисты вернувшиеся из аренды, и те, кто в прошлом сезоне в «старте» никогда не начинал. Зато было Максименко и Жиго. А как вам Бакаев! Зелимхан провёл встречу очень даже активно. Он, Игнатов, Мелкадзе и Мирзов при поддержке Айртона до перерыва просто разрывали обновлённую оборону сочинской команды. И гол Бакаев забил уже на 6-й минуте, красивым обводящим ударом. Хотя показалось, что Денис Адамов, видимо, третий вратарь южан, сам «выстрел» проворонил. 1:0. Мог забивать и Мелкадзе, и Игнатов. А забил Мирзов. Резиуан получил отличный пас от Бакаева, обыграл вратаря и переправил мяч в сетку уже двух метров.





ФК Спартак-ПФК Сочи. Кубок Париматч Премьер
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Гости до перерыва могли отыграть один мяч, когда Дуганджич бил головой в упор, но блестяще сыграл Максименко, а добивание Никиты Бурмистрова (и тоже головой) пришлось выше перекладины.





  • ФК Спартак-ПФК Сочи. Кубок Париматч Премьер
    Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»
  • ФК Спартак-ПФК Сочи. Кубок Париматч Премьер
    Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Во втором тайме Федотов и Витория сделали суммарно 16 замен. По регламенту турнира можно было по девять с каждой стороны. У «Спартака» вышел даже Артём Ребров! Ну забивали Соболев и Мозес. Оба раза дальними красивыми, даже можно сказать, роскошными ударами. Александр пустил мяч по обводящей траектории, а Виктор «шлёпнул» с 25 метров. В общем, скорее всего, Адамов свои позиции в «Сочи» потеряет. С другой стороны, было понятно, что в официальном матче такой игры просто быть не может. И всё-таки состояние сочинской команды, пусть и игравшей без Нобоа и ушедшего в ЦСКА Заболотного, несколько пугает в преддверии Еврокубков. Как и глубина состава. Но время исправить ситуацию ещё есть. Очень хочется в это верить. Да и Владимир Федотов наставник, понимающий и знающий, что нужно делать.





ФК Спартак-ПФК Сочи. Кубок Париматч Премьер
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Что касается Руя Витория, то заметно, что португалец постоянно гонит своих подопечных вперёд, не давая ни им, ни сопернику, не одной минуты покоя. Конечно, будет очень интересно посмотреть на «Спартак» в официальных матчах, в том числе и в Еврокубках, но первая игра красно-белых при новом наставнике в Тушине получилась примечательной. Даже можно сказать, красивой. Но главные игры, разумеется, у обеих команд впереди – в ближайшем будущем.





ФК Спартак-ПФК Сочи. Кубок Париматч Премьер
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Кубок Париматч Премьер. 1 тур.





«Спартак» — «Сочи» — 4:0 (2:0)





Голы: 1:0 Бакаев (6, Игнатов). 2:0 Мирзов (Бакаев, 38). 3:0 Соболев (Мирзов, 62). 4:0 Мозес (Умяров, 83).





 «Спартак»: Максименко (Ребров, 46), Рассказов (Ещенко, 79), Жиго (Джикия, 65), Гапонов (Кутепов, 46), Айртон (Ломовицкий, 79), Умяров, Хендрикс, Мирзов (Глушенков, 65), Игнатов (Мозес, 46), Бакаев (Зобнин, 65), Мелкадзе (Соболев, 46).





Запасные: Селихов, Тимофеев, Педро Роша.





«Сочи»: Адамов, Барач (Юрганов, 46), Родриго (Прохин,46), Миладинович, Заика (Шакуро, 75), Пруцев (Ангбан, 67), Цаллагов, Маргасов, Юсупов (Колмаков, 79), Дуганджич (Барсов, 46), Бурмистров (Попов, 46).





Запасные: Заболотный, Бардыбахин, Жоаозиньо, Павлов, Прозоров.





Предупреждения: Пруцев (59). Рассказов (70).





Судья: А. Амелин (Тула).





11 июля 2021 года. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена». Без зрителей.





Текст: Антон Буялов.





Фото: Олег Бухарев.





Фотоальбом с этого матча


Сообщение Красно-белые голы-красавцы, разгром «Сочи» и пустые трибуны появились сначала на В мире спорта.


  •   Просмотров Сегодня: 85

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Завершающий тур Тинькофф РПЛ 2020/2021: расклады и интриги
    » Дерби в пользу «Спартака»
    » Сенсационная «Уфа» не так проста, у «Спартака» не всё так гладко
    » «Спартак» — «Уфа»: матч без интриги?
    » «Локомотив» — «Спартак»: очень важное дерби
    » ЦСКА – «Спартак»: самая предсказуемая пара?
    » «Спартак» — «Сочи»: шанс для красно-белых
    » Александр Торченюк: «Хорошо играли, за исключением большинства в концовке матча»
    » «Спартак» и «Динамо» Рига проводят 2020 год в Парке Легенд
    » «Динамо» остановит Нобоа и «Сочи»?
    » «Химки» — «Спартак»: назло скептикам
    » «Спартак» увозит три очка из Химок
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Молдавия получит от США 150 тысяч доз вакцины от коронавируса

    • 10:31
    • 65
    • 0

    Армения и Франция обсудили реализацию совместных грантовых программ

    • 09:36
    • 71
    • 0

    Италия — двукратный чемпион Европы по футболу!

    • 09:13
    • 58
    • 0

    Ожидаемый, но очень приятный триумф российской художественной гимнастики

    • 21:24
    • 91
    • 0

    Красно-белые голы-красавцы, разгром «Сочи» и пустые трибуны

    • 20:58
    • 85
    • 0

    Лидер Туркменистана поздравил нового президента Израиля

    • 07:01
    • 80
    • 0

    Современный ашхабадский учебный центр «Kämil bilim» приступил к работе

    • 06:56
    • 41
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 66672
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 62370
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61470
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54312
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49511
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 43713
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42065
    • 0

    Италия и Англия сразятся за титул Чемпиона Европы по футболу 2020 года

    • 14:41
    • 37
    • 0

    В матче «двоек» одни нули

    • 20:17
    • 35
    • 0

    Дина Аверина выиграла многоборье на этапе Кубка вызова в Москве

    • 20:55
    • 45
    • 0

    Красно-белые голы-красавцы, разгром «Сочи» и пустые трибуны

    • 20:58
    • 85
    • 0

    Ожидаемый, но очень приятный триумф российской художественной гимнастики

    • 21:24
    • 91
    • 0

    Италия — двукратный чемпион Европы по футболу!

    • 09:13
    • 58
    • 0

    Армения и Франция обсудили реализацию совместных грантовых программ

    • 09:36
    • 71
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА