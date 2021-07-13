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Fitch Ratings присвоит Туркменистану индекс кредитоспособности

  • 13.07.2021, 13:59,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Fitch Ratings присвоит Туркменистану индекс кредитоспособностиВ настоящее время профильные ведомства Туркменистана заканчивают переговоры с рейтинговой компанией Fitch Ratings. По итогам этих встреч, агентство присвоит индекс кредитоспособности, который определяет инвестиционный класс, сообщает пресс-служба Союза промышленников и предпринимателей страны.

В июле прошлого года государство получило статус наблюдателя в ВТО. Учитывая этот фактор, соответствующие органы страны усердно начали вести работу по преобразованию туркменского законодательства согласно международным требованиям, модернизации инвестиционного климата и созданию нужных условий для инвестиционных процессов.

Отмечено, что, в общем, в основной капитал страны по итогам прошедшего года попало 10 миллиардов долларов инвестиций, что равно почти 23 процентам ВВП. В соответствии с данными Минфина, из общей суммы инвестиций свыше 60 процентов было выделено на возведение проектов сферы производства.

Кроме того, была проделана огромная работа по формированию правовых основ госрегулирования данной области в государстве. Законодательный орган полностью ручается за всецелую охрану вложений инвесторами из других стран. Их доходы после расчёта с налогами остаётся у них в собственном владении и может быть реинвестирована на территории страны или репатриирована.


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