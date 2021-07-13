Компания ОАЭ Masdar построит в Узбекистане 2 электростанции за 300 миллионов долларов

В столице Узбекистана 12 июля между узбекской республикой и компанией ОАЭ Masdar прошла церемония подписания инвестиционных договоров. На мероприятии узбекскую сторону возглавил министр инвестиционного ведомства Сардор Умурзаков, а эмиратскую — гендиректор Masdar Мохамед Джамиль аль-Рамахи. В соответствии с подписанными бумагами, арабская сторона займётся проектированием, инвестированием и возведением 2-х фотоэлектростанций мощностью 220 МВт в Самарканде и Джизаке. На строительство объектов Masdar выделит 300 млн долларов США, сообщает пресс-служба МИВТ.

Представители двух стран акцентировали внимание на том, что данные проекты, намеченные на строительство в конце нынешнего года, будут работать в течение двадцати пяти лет. Отмечено, что строительные работы проектов запланировано закончить в 2023 году.

Помимо этого, стороны подписали соответствующий контракт о закупке электрической энергии между арабским предприятием Masdar и Акционерным обществом «Национальные электрические сети Узбекистана», в соответствии с которым узбекское государство гарантированно будет закупать электроэнергию у эмиратских партнёров на протяжении 25 лет.