Российские инструкторы подготовили более 300 военнослужащих Узбекистана

Свыше 300 военнослужащих Узбекистана завершили подготовку на полигонах «Сазаган» и «Термез», находящихся в Самаркандской и Сурхандарьинской областях. В их обучении приняли участие офицеры-инструкторы из России. Об этом Тoshkent.today сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Учебная программа включила в себя занятия по тактике в ночное и дневное время суток для мотострелковых подразделений. Военнослужащие прошли огневую подготовку с использованием модернизированной бронетехники. Они также отработали навыки управления артиллерийским огнем с применением разведывательно-технических средств и ведения стрельбы из гранатометов.

Ранее руководитель Центрального военного округа Александр Лапин заявил, что летом текущего года пройдут девять международных учений в Российской Федерации, Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане. Основное мероприятие по совместной подготовке войск называется «Мирная миссия-2021».