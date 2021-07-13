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Парламентарии Белоруссии и Ирана провели рабочую встречу

  • 13.07.2021, 16:28,
  • В Мире + Европа Беларусь Иран
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Парламентарии Белоруссии и Ирана провели рабочую встречуВ офисе Национального собрания Белоруссии 13 июля состоялась встреча с делегацией ИРИ. Минск представил заместитель палаты представителей Валерий Мицкевич, иранскую сторону руководитель рабочей группы Собрания исламского совета ИРИ Абольфазл Амуи, сообщает БЕЛТА.

Как отметил Мицкевич взаимодействие с Тегераном является традиционной частью разносторонней политической стратегии Белоруссии. Политик сделал акцент на том, что очные встречи и углублённый диалог в межпарламентском формате всегда способствуют поддержке взаимного доверия, анализу общих интересов и дальнейшему развитию.

Белорусский депутат напомнил слова президента Александра Лукашенко о том, что Беларусь в выстраивании отношений с другими странами никогда не прибегает к недобросовестным методам в виде санкций или ограничений.

Иранский гость констатировал, что Иран и Белоруссию отличают исторически обусловленные дружба и сотрудничество. В современную эпоху, когда некоторые страны не пренебрегают вмешиваться во внутренние дела белорусского государства, наши страны должны ещё больше взаимодействовать чем раньше, подчеркнул Абольфазл Амуи. 

Он посчитал, что целесообразным будет наращивать обмен торгово-экономической и других значимых сферах. Также парламентарий от имени Ирана жёстко осудил инструментарий санкций, который применяется в отношении стран.


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