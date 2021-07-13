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Эрнекян намерен продолжить инвестировать в Армению

Эрнекян намерен продолжить инвестировать в АрмениюИсполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян 12 июля провёл встречу с национальным героем страны, аргентинским предпринимателем Эдуардо Эрнекяном. В ходе беседы бизнесмен сообщил о новом инвестиционном проекте в сфере строительства аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Как сообщает пресс-служба правительства, Эрнекян отметил, что принадлежащие ему компании инвестируют в разные сферы в Армении и намерены продолжить широкомасштабные инвестиции.

Эрнекян сообщил, что сейчас ведёт переговоры с банком. По его словам в Армении наблюдается хороший рост в туристическом секторе, добавив, что скоро предложит новые инвестиции в сферу строительства аэропортов.

Исполняющий обязанности премьер-министра в свою очередь подчеркнул важность визитов Эрнекяна в Армению, отметив, что его инвестиционные настроения предопределяют общий инвестиционный настрой в стране.

Участники встречи также обсудили программы, реализуемые ЗАО «Международные аэропорты Армении».


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