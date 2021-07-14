﻿ В МИД Армении послам ряда стран были переданы ноты | абсолютно неприемлемым посещение оккупированных территори


 
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В МИД Армении послам ряда стран были переданы ноты | абсолютно неприемлемым посещение оккупированных территорий Арцаха!

 В МИД Армении послам ряда стран были переданы ноты | абсолютно неприемлемым посещение оккупированных территори
В МИД Армении приглашены главы ряда аккредитованных в Армении дипломатических представительств

В связи с участием дипломатических представителей некоторых стран в организованном 9-10 июля властями Азербайджана визите на оккупированные территории Нагорного Карабаха в министерство иностранных дел Республики Армения были приглашены руководители соответствующих дипломатических миссий.

Послам были переданы ноты, адресованные правительствам их стран, в которых, в частности, было отмечено, что Республика Армения считает абсолютно неприемлемым посещение аккредитованными в Азербайджане дипломатическими представителями оккупированных территорий Арцаха, в том числе Гадрута и исторического центра Арцаха - города Шуши, подвергшихся этническим чисткам, в отношении населения которых вооруженными силами Азербайджана были совершены военные преступления и массовые зверства. Было подчеркнуто, что власти Азербайджана подобными мероприятиями пытаются легитимизировать агрессию против народа Арцаха и укрепить собственные утверждения о решении конфликта посредством применением силы.

В ходе всех встреч было подчеркнуто, что вовлечение дипломатических представителей в подобные визиты противоречит духу взаимоотношений Республики Армения с указанными странами, а также позиции сопредседательства Минской группы ОБСЕ. В связи с этим Армения настоятельно призывает воздержаться от любых действий, которые могут оправдать применение силы и тем самым подорвать региональный мир и безопасность.

Применение силы и массовые преступления не могут решить карабахский конфликт, урегулирование которого возможно только посредством переговоров в рамках имеющего международный мандат единственного формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Внешнеполитическим ведомством Армении инициированы шаги по доведению вышеупомянутая позиция Республики Армения также до столиц соответствующих государств, аккредитовавших свои дипломатические представительства в Армении по совместительству.
 
 

  Источник:FMG NEWS
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