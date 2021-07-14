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Грузию ждет четвертая волна коронавируса

 Грузию ждет четвертая волна коронавируса
Грузию ждет четвертая волна коронавируса

По словам главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе, Грузии грозит сложная эпидситуация и очень тяжелая четвертая волна распространения коронавируса.

Главный эпидемиолог сообщил, что в связи с резким ухудшение эпидситуации специалисты дали правительству три рекомендации – это активизация вакцинации, расширение тестирования и соблюдение всех рекомендаций.
 
Брифинг министерства здравоохранения Грузии, что было сказано самого важного:
???? эпидемиологическая ситуация сложная и заметно ухудшилась за две недели
???? существует высокий риск массового распространения ковид-инфекции
???? дельта-штамм становится доминирующим
???? очень высокая заболеваемость у детей , в Тбилиси мобилизованы педиатрические койки
???? вакцинация по прежнему на низком уровне
???? после двух прививок число заболевших составляет 0,3%
???? введение ограничений возможно через несколько дней
 
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии, центр по контролю заболеваний предложил координационному совету при правительстве следующее:
????рассмотреть решение об обязательном ношении масок в местах массового скопления людей на открытом воздухе
???? участвовать в тренингах, семинарах, конференциях могут только вакцинированные граждане или предоставившие отрицательный ПЦР-тест, сданный не позднее 72 часов до мероприятия
???? закрыть летние и спортивные детские лагеря
???? принять меры усилению мотивации для вакцинации путем мотивирования или льгот для граждан, сделавших прививку
 

  Источник:FMG NEWS
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