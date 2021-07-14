Грузию ждет четвертая волна коронавируса



По словам главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе, Грузии грозит сложная эпидситуация и очень тяжелая четвертая волна распространения коронавируса.



Главный эпидемиолог сообщил, что в связи с резким ухудшение эпидситуации специалисты дали правительству три рекомендации – это активизация вакцинации, расширение тестирования и соблюдение всех рекомендаций.

Брифинг министерства здравоохранения Грузии, что было сказано самого важного:

???? эпидемиологическая ситуация сложная и заметно ухудшилась за две недели

???? существует высокий риск массового распространения ковид-инфекции

???? дельта-штамм становится доминирующим

???? очень высокая заболеваемость у детей , в Тбилиси мобилизованы педиатрические койки

???? вакцинация по прежнему на низком уровне

???? после двух прививок число заболевших составляет 0,3%

???? введение ограничений возможно через несколько дней

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии, центр по контролю заболеваний предложил координационному совету при правительстве следующее:

????рассмотреть решение об обязательном ношении масок в местах массового скопления людей на открытом воздухе

???? участвовать в тренингах, семинарах, конференциях могут только вакцинированные граждане или предоставившие отрицательный ПЦР-тест, сданный не позднее 72 часов до мероприятия

???? закрыть летние и спортивные детские лагеря

???? принять меры усилению мотивации для вакцинации путем мотивирования или льгот для граждан, сделавших прививку