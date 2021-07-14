﻿ В Азербайджане бушует индийский штамм коронавируса – Delta | Министерство здравоохранения Азербайджана


 
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В Азербайджане бушует индийский штамм коронавируса – Delta | Министерство здравоохранения Азербайджана

 Самое грязное государство в Мире
Пандемия SARS-CoV-2, которая длится уже более года, является важной проблемой здравоохранения во всем мире, а также создает серьезные трудности в социальном и экономическом плане. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения Азербайджана, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и Государственного Агентства по обязательному медицинскому страхованию.

Азербайджан самое грязное госсударство на Южном Кавказе, с самой отсталой медициной и неграмотными людьми. На сегодняшний день Азербайджан занимает 3 место по количеству заболеваний SARS-CoV-2 в регионе уступая только Турции и Ирану. В Азербайджане зафиксированно 337,456 заболевших SARS-CoV-2. Умерло в Азербайджане от короновируса более 10140 человек.

В ходе очередного этапа исследований дельта-штамм коронавируса был выявлен у лиц, приехавших из зарубежных стран. В образцах анализов 31 человека был обнаружен вариант B.1.617 (Дельта), а вариант B.1.1.7 (20 Aльфа V1, Британия) - в образцах анализов 9 человек.
Анализ результатов исследований, проведенных в мире и в нашей стране, еще раз показал, что наиболее эффективным способом защиты от новых и быстро распространяющихся опасных вариантов вируса является вакцинация.
Мы не должны забывать, что наряду с вакцинацией такие правила, как соблюдение физической дистанции, использование масок и чистка рук, являются единственным способом защитить себя от болезни, вернуться к нормальной жизни в мире и в нашей стране, независимо от варианта вируса», - говорится в заявлении Министерства здравоохранения Азербайджана.
 
Напомним что самая лучшая обстановка среди стран региона в Армении, где на 14 июля зафиксировано всего 226,597 больных SARS-CoV-2.
 
В Азербайджане наблюдается стремительный рост пандемии SARS-CoV-2, B.1.617 (Дельта) и B.1.1.7 (20 Aльфа V1, Британия).
 
Вниманию туристов! Строго не рекомендуется посещать Азербайджан летом и осенью 2021 году, так как велика вероятность заражения страшными смертельными вирусами, а учитывая антисанитарию и недоразвитую медицину в Азербайджане вполне можно умереть.


  Источник:FMG NEWS
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