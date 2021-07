﻿ Никол Пашинян провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном

RUS



Как сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, американская сторона поздравила Никола Пашиняна с победой партии "Гражданский договор” на выборах, подчеркнув последовательные шаги, предпринятые правительством Армении в последние годы для обеспечения демократических достижений Армении. В этом контексте госсекретарь США высоко оценил усилия Никола Пашиняна по мирному разрешению предвыборной напряженности в стране и по выстраиванию цивилизованных отношений с оппозицией.

Энтони Блинкен подчеркнул важность реализуемых правительством Армении повестки реформ, в частности, в борьбе с коррупцией и в сфере юстиции, добавив, что Соединенные Штаты готовы продолжить помощь в этом направлении.



В то же время он отметил, что партнерство между двумя странами основано на демократических ценностях.



Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян поблагодарил за оценку достижений Армении в направлении демократических реформ. Он высоко оценил продолжающуюся поддержку США в укреплении демократических институтов и верховенства закона в Армении, а также в запуске патрульной полиции в Ереване.



Никол Пашинян отметил, что в будущем патрульная служба будет расширена по всей стране, выразив надежду, что американская помощь позволит завершить этот процесс. Исполняющий обязанности премьер-министра высоко оценил усилия заместителя госсекретаря Филипа Рикера по возвращению армянских пленных из Азербайджана месяц назад. В качестве ключевых вопросов для установления стабильности в регионе была подчеркнута важность возвращения пленных и вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Республики Армения.



Госсекретарь заверил, что Соединенные Штаты продолжат усилия по обеспечению возвращения всех пленных. Коснувшись нагорно-карабахского конфликта, госсекретарь особо подчеркнул важность возобновления деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, подчеркнув необходимость разработки четкой повестки дня мирного процесса, которая позволит найти прочное и долгосрочное решение вопроса.



В этом контексте Никол Пашинян также подчеркнул, что конфликт не урегулирован и требует всеобъемлющего решения, которое может быть достигнуто только в рамках сопредседательства Минской группы.



Американская сторона отметила, что согласна с замечанием исполняющего обязанности премьер-министра о том, что статус-кво не может быть стабильным, и сопредседателям Минской группы нужна четкая повестка дня, которая будет способствовать успеху переговоров.

ENG

Acting Prime Minister Nikol Pashinyan had a telephone conversation with U.S. Secretary of State Antony Blinken on the latter’s initiative.

The U.S. Secretary of State congratulated Nikol Pashinyan on his Civil Contract party’s victory in the snap parliamentary elections, appreciating the consistent steps taken by the Armenian government in recent years to build on the country’s democratic achievements. In this context, Antony Blinken hailed Nikol Pashinyan’s efforts to handle the electoral tensions peacefully and build civilized relations with the opposition.

Highlighting the Armenian government’s reform agenda, which specifically seeks to curb corruption and improve the judiciary, Antony Blinken assured that the United States will provide continued support in this direction. He noted that the partnership between the two countries is based on democratic values.

Nikol Pashinyan thanked the Secretary of State for his assessment of Armenia’s democratic achievements. The Acting Premier appreciated the U.S. side’s continued support to his government’s efforts aimed at strengthening democratic institutions and the rule of law in Armenia, as well as launching a police patrol service in Yerevan. Hopeful that the assistance will help complete this process successfully, Nikol Pashinyan advised that the patrol service will be introduced nationwide in the near future.

The Acting Prime Minister hailed the efforts made by Deputy Secretary of State Philip Reeker to ensure the repatriation of Armenian POWs from Azerbaijan a month ago. The repatriation of POWs and the withdrawal of Azerbaijani troops from Armenia’s sovereign territory were described as key issues in the context of achieving regional stability.



The Secretary of State assured that the United States will continue its efforts to ensure the return of all prisoners of war. With reference to the Nagorno-Karabakh conflict, Antony Blinken prioritized the need for resuming the OSCE Minsk Group Co-Chairs’ activities, emphasizing that a clear-cut agenda has to be developed for the peace process that would help find a lasting and comprehensive resolution of the conflict.

In this context, Nikol Pashinyan underscored that the conflict is not resolved and calls for a comprehensive settlement, which can only be achieved in the Minsk Group co-chairing format. The U.S. side agreed with the Acting Prime Minister’s view that the status quo cannot be stable and the Minsk Group Co-Chairs need a clear agenda conducive to successful negotiations.