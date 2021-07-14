Прокуратура пытается вернуть незаконно проданные 8 лесных участков во Владимирской области

Суд принял к производству иск прокуратуры, которая пытается вернуть восемь лесных участков во Владимирской области. Они принадлежали урочищу «Кирова» Северного участкового лесничества, но были незаконно проданы.

По информации надзорного ведомства, сейчас оспорено постановление администрации Киржачского района, но решение не вступило в силу.

Орган власти отдал имущество в собственность колхозу имени Кирова. Между сторонами были заключены договоры купли-продажи.

Затем последовало соглашение об отступном между колхозом и неким гражданином А. Между тем статус лесов прописан в законодательстве. Участки лесного фонда являются собственностью государства.

В 2020 году похожая история произошла в деревне Кипрево. Там участки с насаждениями реликтовых деревьев массово вырубали якобы для строительства домов для многодетных. На самом деле, местность заболочена. Она непригодна для капитального строительства. Другое дело – вырубка и продажа ценных пород деревьев.

Правоохранители установили, что документ о вырубке леса подписала уже бывшая глава поселения Светлана Кондратьева. По версии следствия, это было сделано незаконно, что повлекло ущерб в 2,3 миллиона рублей. Кстати, нанятый подрядчик почему-то согласился даже безвозмездно уничтожить деревья.



Светлана Кондратьева (слева) и Илья Букалов (справа)

Экс-чиновница находится под следствием, вину признала, что не может не беспокоить руководителя администрации Киржачского района Илью Букалова. Он якобы мог покровительствовать Кондратьевой.

Чиновничий беспредел, по логике, должен привлечь внимание губернатора Владимирской области Владимира Сипягина.