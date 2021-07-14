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Туркменистан продолжит расширять взаимодействие с ОБСЕ по приоритетным экономическим направлениям

  • 14.07.2021, 13:44,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Туркменистан продолжит расширять взаимодействие с ОБСЕ по приоритетным экономическим направлениямМинистр экономического ведомства страны Мухамметгелди Сердаров 12 июля провёл переговоры с главой Центра ОБСЕ в Ашхабаде Джоном МакГрегором. Собеседники обсудили вопросы развития двусторонних связей по приоритетным направлениям экономики, а также рассмотрели новые перспективы общей деятельности, сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечено, что за последние годы туркменское государство динамично расширило сотрудничество с международной организацией в борьбе против коррупции и терроризма. Стороны провели важную работу в данной области и достигли хороших результатов: внесены коррективы в законодательство страны, проведены обучающие тренинги, реализованы общие проекты.

Сердаров отметил, что государство намерено продолжить тесное партнёрство с ОБСЕ по обозначенным аспектам и заинтересовано в развитии сотрудничества в области модернизации госуправления.

Напоминаем, что ранее руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов рассмотрел с Джоном Макгрегором вопросы касательно совместных проектов по улучшению деятельности транспортного коридора «Восток-Запад».


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