Туркменистан продолжит расширять взаимодействие с ОБСЕ по приоритетным экономическим направлениям

Министр экономического ведомства страны Мухамметгелди Сердаров 12 июля провёл переговоры с главой Центра ОБСЕ в Ашхабаде Джоном МакГрегором. Собеседники обсудили вопросы развития двусторонних связей по приоритетным направлениям экономики, а также рассмотрели новые перспективы общей деятельности, сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечено, что за последние годы туркменское государство динамично расширило сотрудничество с международной организацией в борьбе против коррупции и терроризма. Стороны провели важную работу в данной области и достигли хороших результатов: внесены коррективы в законодательство страны, проведены обучающие тренинги, реализованы общие проекты.

Сердаров отметил, что государство намерено продолжить тесное партнёрство с ОБСЕ по обозначенным аспектам и заинтересовано в развитии сотрудничества в области модернизации госуправления.

Напоминаем, что ранее руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов рассмотрел с Джоном Макгрегором вопросы касательно совместных проектов по улучшению деятельности транспортного коридора «Восток-Запад».