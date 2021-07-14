Президент Узбекистана поручил ускорить процесс цифровизации государства

Шавкату Мирзиёеву 13 июля предоставили на рассмотрение презентацию о процессе цифровизации регионов и различных секторов государства. Ознакомившись с данной презентацией, он дал поручение по ускорению цифровизации всей страны. Также президент подчеркнул о необходимости увеличения видов государственных услуг, которые предоставляются через соответствующее приложение на телефоне, до 100, сообщает пресс-служба Мирзиёева.

Президента проинформировали о том, что за январь–июнь месяцы количество оказанных госуслуг в цифровой экономике достиг семи триллионов двухсот миллиардов сумов, а экспорт услуг компьютерного программирования — семнадцати миллионов пятисот тысяч американских долларов. В связи с этим, отмечено, что необходимо использовать значительный потенциал страны в этой сфере для увеличения объёма услуг цифровой экономики до 16 триллионов сумов, а экспорт компьютерного программного обеспечения — до 40 млн долларов США.

Ответственным лицам узбекский лидер поручил заняться цифровизацией в отстающих регионах и отраслях, ведь, несмотря на достигнутые успехи в цифровой области, этот процесс идёт очень медленно. По данным соответствующего рейтинга, в шестидесяти пяти организациях, ста шестнадцати районах и городах цифровизация не выполнена на должном уровне.