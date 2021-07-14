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Узбекистан закупит у России поезда для метрополитена Ташкента на 63,7 миллиона евро

Узбекистан закупит у России поезда для метрополитена Ташкента на 63,7 миллиона евроУзбекистан закупит у России 10 составов для метрополитена города Ташкента на общую сумму 63,7 миллиона евро. Об этом сообщает интернет-портал национальной базы данных законодательства республики.

На покупку власти выделят из госбюджета свыше 8,5 миллиона евро, а оставшуюся часть покроют за счет привлечения заёмных денежных средств от российской государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и АО «Росэксимбанк». Поставки первых пяти поездов от подмосковного ОАО «Метровагонмаш» начнутся летом текущего года.

Завод-производитель оснастит кабины машинистов и пассажирские салоны системами видеонаблюдения, кондиционирования и обеззараживания воздуха, а также сенсорными мониторами для поиска информации о передвижении состава. Вагоны будут оборудованы переходами модульной конструкции со сквозным проходом, местами для инвалидных колясок и световой сигнализацией. Их срок службы составит 30 лет.

Узбекистан должен погасить кредиты по данной сделке в 2031-2032 годах с учетом процентов и комиссионных сборов. Ставки составляют менее 2 процентов.

Отметим, что приобретение составов стало необходимо в связи с расширением инфраструктуры столичного метро - построены новые станции и кольцевая надземная линия.


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