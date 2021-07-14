Президент Армении и посол Франции обсудили перспективные направления сотрудничества

Глава Армении Армен Саркисян 14 июля посетил посольство Франции в стране для того, чтобы лично поздравить посла Джонатана Лакотта с Днём взятия Бастилии. По случаю национального французского праздника Саркисян пожелал главе дипломатического ведомства и всему народу Франции успехов и процветания. Об этом сообщает пресс-служба главы Армении.

В процессе беседы, официальные лица коснулись развития армяно-французских отношений, перспективных направлений сотрудничества, а также обменялись мнениями о послевоенной ситуации и региональным вопросам.

Также сообщается, что Армен Саркисян направил поздравительное послание своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, отметив, что дружба Армении и Франции, особые отношения между государствами, высокий политический диалог и взаимное доверие являются потенциалом для дальнейшего развития армяно-французского сотрудничества.

Отметим, что ежегодно 14 июля вся Франция празднует национальный праздник республики — День взятия Бастилии, установленный еще в 1880 году.