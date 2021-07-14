﻿ Президент Армении и посол Франции обсудили перспективные направления сотрудничества » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 23:38 – Президент Узбекистана поручил ускорить процесс цифровизации государства 
  • 08:15 – В МИД Армении послам ряда стран были переданы ноты | абсолютно неприемлемым посещение оккупированных территорий Арцаха! 
  • 22:03 – Узбекистан закупит у России поезда для метрополитена Ташкента на 63,7 миллиона евро 
  • 10:57 – Никол Пашинян провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном 
  • 23:02 – 28 правил сексуального этикета, которые стоит усвоить каждой женщине 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Президент Армении и посол Франции обсудили перспективные направления сотрудничества

  • 14.07.2021, 15:43,
  • В Мире + Европа Армения
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Армении и посол Франции обсудили перспективные направления сотрудничестваГлава Армении Армен Саркисян 14 июля посетил посольство Франции в стране для того, чтобы лично поздравить посла Джонатана Лакотта с Днём взятия Бастилии. По случаю национального французского праздника Саркисян пожелал главе дипломатического ведомства и всему народу Франции успехов и процветания. Об этом сообщает пресс-служба главы Армении.

В процессе беседы, официальные лица коснулись развития армяно-французских отношений, перспективных направлений сотрудничества, а также обменялись мнениями о послевоенной ситуации и региональным вопросам.

Также сообщается, что Армен Саркисян направил поздравительное послание своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, отметив, что дружба Армении и Франции, особые отношения между государствами, высокий политический диалог и взаимное доверие являются потенциалом для дальнейшего развития армяно-французского сотрудничества.

Отметим, что ежегодно 14 июля вся Франция празднует национальный праздник республики — День взятия Бастилии, установленный еще в 1880 году.


  •   Просмотров Сегодня: 52

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Армяне никогда не забудут дружбу Жака Ширака – Пашинян посетил посольство Франции
    » Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Португалии по случаю национального праздника страны
    » Президент Армен Саркисян пригласил Генри Киссинджера в Армению
    » Президент Армении поздравил Саломе Зурабишвили
    » Президент Армен Саркисян выразил уверенность, что отношения Армении и Норвегии будут развиваться и расширяться
    » Президент Армении поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины
    » Президент Армении Армен Саркисян принял возглавляемую председателем КС Германии делегацию
    » Армения высоко ценит усилия Франции по карабахскому урегулированию
    » Президент Армении поздравил Петра Порошенко с днем рождения
    » Президент Армении заявил о важности развития армяно-британского сотрудничества
    » Президент Армен Саркисян посетил посольство Италии
    » Президент Армении Армен Саркисян встретился с иностранными гостями
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Президент Узбекистана поручил ускорить процесс цифровизации государства

    • 23:38
    • 48
    • 0

    Узбекистан закупит у России поезда для метрополитена Ташкента на 63,7 миллиона евро

    • 22:03
    • 47
    • 0

    Прокуратура пытается вернуть незаконно проданные 8 лесных участков во Владимирской области

    • 18:54
    • 40
    • 0

    Президент Армении и посол Франции обсудили перспективные направления сотрудничества

    • 15:43
    • 52
    • 0

    Туркменистан продолжит расширять взаимодействие с ОБСЕ по приоритетным экономическим направлениям

    • 13:44
    • 38
    • 0

    Бизнес-сообщества Кыргызстана будут поощрять граждан, получивших вакцину от коронавируса

    • 13:21
    • 29
    • 0

    Бердымухамедов и Ван И обсудили дальнейшие пути развития туркмено-китайских отношений

    • 12:40
    • 27
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 66717
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 62533
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61517
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54357
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49551
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 43758
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42107
    • 0

    В молдавском правительстве обсудили возможность обязательной вакцинации от коронавируса

    • 11:04
    • 32
    • 0

    Рашид Мередов возглавит туркменскую делегацию на Международной Конференции в Узбекистане

    • 11:11
    • 32
    • 0

    Бердымухамедов и Ван И обсудили дальнейшие пути развития туркмено-китайских отношений

    • 12:40
    • 27
    • 0

    Президент Армении и посол Франции обсудили перспективные направления сотрудничества

    • 15:43
    • 52
    • 0

    Узбекистан закупит у России поезда для метрополитена Ташкента на 63,7 миллиона евро

    • 22:03
    • 47
    • 0

    Бизнес-сообщества Кыргызстана будут поощрять граждан, получивших вакцину от коронавируса

    • 13:21
    • 29
    • 0

    Президент Узбекистана поручил ускорить процесс цифровизации государства

    • 23:38
    • 48
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА