﻿ Мы будем неуклонно добиваться реализации права народа Арцаха на самоопределение


 
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Мы будем неуклонно добиваться реализации права народа Арцаха на самоопределение

 Мы будем неуклонно добиваться реализации права народа Арцаха на самоопределение
Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян подчеркнул, что Азербайджан пытается создать впечатление, будто Армения выступает против мира и заключения мирного договора. Как сообщает «Арменпресс», об этом Пашинян заявил на заседании правительства.

"Между тем Армения уже несколько раз публично приветствовала заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля, в котором, в частности, говорилось: "Принимая во внимание условия мандата ОБСЕ и стремление всех народов региона к стабильному, мирному и процветающему будущему, сопредседатели подчеркивают, что особое внимание следует уделять достижению окончательного всеобъемлющего и прочного урегулирования на основе принципов, хорошо известных сторонам”.

В этой связи они призывают стороны как можно скорее возобновить под эгидой сопредседателей политический диалог на высоком уровне. Сопредседатели повторяют свое предложение о проведении прямых двусторонних консультаций, чтобы стороны могли совместно рассмотреть и согласовать структурную повестку дня с изложением своих приоритетов без предварительных условий”, - сказал Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра напомнил, что упомянутые в этом заявлении хорошо известные сторонам принципы, лежащие в основе урегулирования карабахского конфликта, сводятся к трем: самоопределение народов, недопущение применения силы или угрозы силы и территориальной целостности.

"Это заявление сопредседателей, таким образом, является не чем иным, как предложением дорожной карты мира в регионе. Армения приветствовала это заявление и положительно отреагировала на его положения. Хочу еще раз заявить, что Армения готова возобновить карабахский мирный процесс в формате, изложенном в заявлении сопредседателей. И я думаю, что руководству Азербайджана не мешало бы прислушаться к призывам посредников вместо деструктивных действий и заявлений, а также занять четкую позицию по заявлению сопредседателей. Понятно, что мы будем неуклонно добиваться реализации права народа Арцаха на самоопределение”, - подчеркнул Никол Пашинян.

  Источник:FMG NEWS
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