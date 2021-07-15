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Введены новые условия для вакцинации иностранных граждан в Армении

Введены новые условия для вакцинации иностранных граждан в АрменииМинистерство здравоохранения Армении 15 июля в рамках публикационного сообщения проинформировало о новых условиях вакцинации иностранных граждан на территории страны. Таким образом, граждане из зарубежных государств могут быть вакцинированы против коронавирусной инфекции только при нахождении в Армении более 10 дней. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Армении.

Было отмечено, что вакцинация будет проводиться вакциной «АстраЗенека» только в мобильных пунктах вакцинации.

Мобильные пункты вакцинации расположены в районах Гюмри, Ванадзора, Капана, а также, в частности, в Ереване.

При этом, глава армянского минздрава Анаит Аванесян в ходе пресс-конференции после заседания правительства отметила, что эти изменения исходят от количества оставшегося препарата для вакцинации и информацией об ожидаемой новой партии.

Кроме того, она призвала журналистов быть корректными в формулировках в отношении граждан Республики Иран, прибывших для вакцинации против эпидемии коронавируса в Армению.


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