Премьер Белоруссии посетил восстановленное кондитерское предприятие

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 15 июля совершил рабочий визит на Ивенецкое кондитерское предприятие «Слодыч». Объект претерпел практически полную реконструкцию и модернизацию, возродившись из умирающего в перспективный. Об этом сообщила пресс-служба Совмина.

На фабрике запущена новая линия по выпуску молочных, желейных, суфлейных и помадных конфет. Премьеру представили отчёт о том, как проходило обновление предприятия и перспективах дальнейшего развития.

Было отмечено, что предусматривается наращивание объёмов производства, и открытие дополнительных рабочих вакансий в регионе. Проект ориентирован на выкат импортозамещающей продукции, а также на её экспортирование за рубеж.