Премьер Белоруссии посетил восстановленное кондитерское предприятие

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 15 июля совершил рабочий визит на Ивенецкое кондитерское предприятие «Слодыч». Объект претерпел практически полную реконструкцию и модернизацию, возродившись из умирающего в перспективный. Об этом сообщила пресс-служба Совмина.
На фабрике запущена новая линия по выпуску молочных, желейных, суфлейных и помадных конфет. Премьеру представили отчёт о том, как проходило обновление предприятия и перспективах дальнейшего развития.
Было отмечено, что предусматривается наращивание объёмов производства, и открытие дополнительных рабочих вакансий в регионе. Проект ориентирован на выкат импортозамещающей продукции, а также на её экспортирование за рубеж.
По словам главы правительства, это один из показательных эпизодов, когда погоревшее предприятие вытаскивают фактически из стадии ликвидации. Оно получает новую жизнь и в умелых руках превращается в прибыльную нишу. У прежних хозяев в силу различных обстоятельств бизнес не заладился, они не могли покрывать долги. Здесь важно обратить внимание на то, что предприятие подхватил более сильный конкурент «Слодыч», у которого была своя стратегия развития, подчеркнул Головченко.