Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways запускает прямые рейсы между Ереваном и Эль-Кувейтом.

Jazeera Airways K.S.C - кувейтская авиакомпания, головной офис которой расположен в международном аэропорту Кувейта в мухафазе Аль-Фарвания, Кувейт. Он выполняет регулярные рейсы на Ближний Восток, в Индию, Шри-Ланку и Европу. Его основная база - международный аэропорт Кувейта.