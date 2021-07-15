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Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways запускает прямые рейсы между Ереваном и Эль-Кувейтом

Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways запускает прямые рейсы между Ереваном и Эль-Кувейтом 
Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways запускает прямые рейсы между Ереваном и Эль-Кувейтом.
Jazeera Airways K.S.C - кувейтская авиакомпания, головной офис которой расположен в международном аэропорту Кувейта в мухафазе Аль-Фарвания, Кувейт. Он выполняет регулярные рейсы на Ближний Восток, в Индию, Шри-Ланку и Европу. Его основная база - международный аэропорт Кувейта.
 

  Источник:FMG NEWS
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