Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways запускает прямые рейсы между Ереваном и Эль-Кувейтом
Источник:FMG NEWS
Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways запускает прямые рейсы между Ереваном и Эль-Кувейтом.
Jazeera Airways K.S.C - кувейтская авиакомпания, головной офис
которой расположен в международном аэропорту Кувейта в мухафазе
Аль-Фарвания, Кувейт. Он выполняет регулярные рейсы на Ближний Восток, в
Индию, Шри-Ланку и Европу. Его основная база - международный аэропорт
Кувейта.
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