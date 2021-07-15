﻿ Lufthansa возвращается в Армению


 
  • 20:00 – Lufthansa возвращается в Армению 
  • 18:33 – Мы будем неуклонно добиваться реализации права народа Арцаха на самоопределение 
  • 20:00 – Lufthansa возвращается в Армению 
  • 20:00 – Lufthansa возвращается в Армению 
  • 23:02 – 28 правил сексуального этикета, которые стоит усвоить каждой женщине 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Lufthansa возвращается в Армению

 Lufthansa возвращается в Армению
Немецкая авиакомпания Lufthansa вновь вступает на армянский рынок. Как сообщается на официальной странице аэропорта "Звартноц" в Facebook, долгие переговоры подошли к завершению, и регулярные полеты начнутся с 13 августа.

В Армении уже действует несколько авиакомпаний группы Lufthansa: Austrian Airlines (осуществляет рейсы в Вену) и Brussels (в Брюссель), а с 5 августа компания Eurowings начнет прямые рейсы в Кельн.

"Таким образом, рейсы группы Lufthansa из Еревана достигнут 16 - в Вену, Брюссель, Кельн и Франкфурт",- отметил главный региональный менеджер компании по Украине, Беларуси, Туркменистану и Южному Кавказу Рене Коинчак.

Напомним, представительство Lufthansa открылось в Армении в 2005 году, но через несколько лет закрылось. Накануне представителей авиакомпании принял и.о. вице-премьера Армении Тигран Авинян.
 
Lufthansa AG, более известная как Lufthansa — флагманский авиаперевозчик Германии, крупнейший авиаконцерн Европы, включающий в себя и такие крупные авиакомпании, как Swiss International Airlines и Austrian Airlines. В общем счёте Lufthansa выполняет рейсы в 78 стран мира по более чем двумстам направлениям.

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 0

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » British Airways и Lufthansa развернули летящие в Стамбул самолеты
    » Авиакомпания Brussels Airlines возобновляет регулярные рейсы в Ереван
    » YanAir Airlines запускает прямой рейс между Ереваном и Одессой
    » Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways запускает прямые рейсы между Ереваном и Эль-Кувейтом
    » Авиакомпания «Brussels Airlines» может возобновить прямые рейсы Брюссель-Ереван-Брюссель
    » Qatar Airways открывает регулярные рейсы в Армению
    » MyWay Airlines отменила рейсы из Тбилиси в Махачкалу
    » Румынский перевозчик TAROM продал 2 самолета армянской авиакомпании
    » В ГУГА Армении согласились с «Победой»
    » На авиарынке появилась новая грузинская авиакомпания
    » Corendon Airlines откроет дополнительные рейсы из Германии и Швейцарии в Анталью
    » В текущем году начнут выполняться рейсы Брюссель-Ереван
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Lufthansa возвращается в Армению

    • 20:00
    • 0
    • 0

    Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways запускает прямые рейсы между Ереваном и Эль-Кувейтом

    • 19:00
    • 16
    • 0

    Мы будем неуклонно добиваться реализации права народа Арцаха на самоопределение

    • 18:33
    • 20
    • 0

    Введены новые условия для вакцинации иностранных граждан в Армении

    • 17:06
    • 21
    • 0

    Премьер Белоруссии посетил восстановленное кондитерское предприятие

    • 15:00
    • 17
    • 0

    Туркменистан предложил УНП ООН разработать новую дорожную карту по противодействию наркотикам

    • 13:39
    • 16
    • 0

    Семьи погибших от коронавируса медиков в Молдове получат пособия

    • 12:28
    • 17
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 66724
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 62574
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61527
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54364
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49557
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 43766
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42114
    • 0

    Lufthansa возвращается в Армению

    • 20:00
    • 0
    • 0

    Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways запускает прямые рейсы между Ереваном и Эль-Кувейтом

    • 19:00
    • 16
    • 0

    В Душанбе главы министерств иностранных дел ШОС обсудили ситуацию в Афганистане

    • 09:25
    • 10
    • 0

    В дни Курбан байрамы мечети Казахстана не будут принимать посетителей

    • 10:18
    • 11
    • 0

    В столице Туркменистана состоялся тренинг для начинающих бизнес-леди страны

    • 11:37
    • 10
    • 0

    Семьи погибших от коронавируса медиков в Молдове получат пособия

    • 12:28
    • 17
    • 0

    Премьер Белоруссии посетил восстановленное кондитерское предприятие

    • 15:00
    • 17
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА