﻿ Lufthansa возвращается в Армению

Немецкая авиакомпания Lufthansa вновь вступает на армянский рынок. Как сообщается на официальной странице аэропорта "Звартноц" в Facebook, долгие переговоры подошли к завершению, и регулярные полеты начнутся с 13 августа.



В Армении уже действует несколько авиакомпаний группы Lufthansa: Austrian Airlines (осуществляет рейсы в Вену) и Brussels (в Брюссель), а с 5 августа компания Eurowings начнет прямые рейсы в Кельн.



"Таким образом, рейсы группы Lufthansa из Еревана достигнут 16 - в Вену, Брюссель, Кельн и Франкфурт",- отметил главный региональный менеджер компании по Украине, Беларуси, Туркменистану и Южному Кавказу Рене Коинчак.



Напомним, представительство Lufthansa открылось в Армении в 2005 году, но через несколько лет закрылось. Накануне представителей авиакомпании принял и.о. вице-премьера Армении Тигран Авинян.

Lufthansa AG, более известная как Lufthansa — флагманский авиаперевозчик Германии, крупнейший авиаконцерн Европы, включающий в себя и такие крупные авиакомпании, как Swiss International Airlines и Austrian Airlines. В общем счёте Lufthansa выполняет рейсы в 78 стран мира по более чем двумстам направлениям.