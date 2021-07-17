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В Кыргызстане власти отменили НДС на импортные кормовые продукты

В Кыргызстане власти отменили НДС на импортные кормовые продуктыГлава правительства Кыргызстана Улукбек Марипов 16 июля подписал постановление, которое предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость на ряд импортируемых кормовых продуктов. Данное решение было принято для стабилизации рыночных цен на продовольственные товары, оказания поддержки хозяйствующим субъектам, занимающимся разведением сельскохозяйственных животных. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Таким образом, с 15 июля по 31 декабря 2021 года установлена нулевая ставка НДС при импорте в Кыргызстан соломы и мякины зерновых, необработанной, измельченной или неизмельченной, размолотой или неразмолотой, прессованной или в виде гранул, брюквы, свеклы листовой (мангольд), корнеплодов кормовых, сена, люцерны, клевера, эспарцета, капусты кормовой, люпины, вики и аналогичных кормовых продуктов, гранулированных или негранулированных, кукурузы, ячменя и овса.

Отмечается, что за текущий год это уже третья льгота. Первые установили на импорт сахара и растительного масла, а также на ввоз сельхозживотных.


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