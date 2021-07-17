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В Белоруссии проводят ряд мер по поимке радикально настроенных лиц

  • 17.07.2021, 19:57,
  • В Мире + Европа Беларусь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Белоруссии проводят ряд мер по поимке радикально настроенных лицЗаместитель начальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек 16 июля рассказал журналистам о том, что в стране продолжается ряд оперативных мер, направленных на зачистку от радикально настроенных типов. Об этом написал информационный источник БЕЛТА.

По словам стража национальной безопасности, их ведомство в тандеме со следственным комитетом и другими органами проводят комплекс мероприятий по выявлению и изоляции радикалов. Он сообщил, что о наиболее активных подписчиках деструктивных интернет каналов, таких как ОГСБ или «Буслы ляцяць» имеются оперативные данные об их причастности к экстремистской деятельности.

Бычек поведал, что на основании этой информации в адресах этих лиц были проведены обыски. По их итогам были изъяты травматическое оружие, боеприпасы, наркотики и нацистская символика.

Также представитель Комитета госбезопасности проинформировал, что была доказана вина отдельных лиц в причастности к совершению уголовно преследуемых преступлений. В их числе организация групповых нарушений, идущих вразрез с нормами общественного порядка и сеяние социальной вражды.


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