В Белоруссии проводят ряд мер по поимке радикально настроенных лиц

Заместитель начальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек 16 июля рассказал журналистам о том, что в стране продолжается ряд оперативных мер, направленных на зачистку от радикально настроенных типов. Об этом написал информационный источник БЕЛТА.

По словам стража национальной безопасности, их ведомство в тандеме со следственным комитетом и другими органами проводят комплекс мероприятий по выявлению и изоляции радикалов. Он сообщил, что о наиболее активных подписчиках деструктивных интернет каналов, таких как ОГСБ или «Буслы ляцяць» имеются оперативные данные об их причастности к экстремистской деятельности.

Бычек поведал, что на основании этой информации в адресах этих лиц были проведены обыски. По их итогам были изъяты травматическое оружие, боеприпасы, наркотики и нацистская символика.

Также представитель Комитета госбезопасности проинформировал, что была доказана вина отдельных лиц в причастности к совершению уголовно преследуемых преступлений. В их числе организация групповых нарушений, идущих вразрез с нормами общественного порядка и сеяние социальной вражды.