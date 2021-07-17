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«Зенит» и «Локомотив» откроют футбольный сезон матчем за Суперкубок

  • 17.07.2021, 20:41,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Сегодня, 17 июля 2021 года, на стадионе «Калининград» матчем за Олимп-Суперкубок России по футболу между чемпионов России санкт-петербургским «Зенитом» и обладателем Кубка страны московским «Локомотивом» официально откроется сезон 2021/2022.





Суперкубок России по футболу
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




«Зенит» и «Локомотив» встречаются в поединке за Суперкубок России третий раз подряд. В 2019 году на «ВТБ Арене» в Москве «Локомотив» впервые за 14 лет стал обладателем этого почётного трофея. В той игре счёт открыл Фёдор Смолов, затем дубль Сердара Азмуна позволил «Зениту» выйти вперёд, но в конце матча Алексей Миранчук принёс своей команде победу, также отправив в ворота соперника два мяча.





Через год команды снова встретились в первом матче сезона. На этот раз встреча за Суперкубок прошла на «ВЭБ Арене». Футболисты «Зенита» первыми распечатали ворота соперника. В начале игры отличился Артём Дзюба. В середине второго тайма Магомед Оздоев удвоил преимущество сине-бело-голубых, а через три минуты усилиями Ведрана Чорлуки «Локо» сумел отыграть один мяч. Но на большее «железнодорожников» не хватило. Эта победа сделала их пятикратными обладателями Олимп-Суперкубка России по футболу.





Предыдущий официальный матч между нынешними соперниками состоялся в рамках Тинькофф Российская Премьер-Лига в Санкт-Петербурге, где не знавший долгое время поражений «Локомотив» был разгромлен «Зенитом» 6:1, а «железнодорожники» после этого поражения упустили шанс занять второе место в чемпионате страны, которое давало возможность побороться за выход в групповой этап главного европейского клубного турнира по футболу — Лигу Чемпионов УЕФА.





Поединок за Олимп Суперкубок России по футболу-2021 между командами «Зенит» и «Локомотив» состоится в Калининграде 17 июля и начнётся в 18:00 по местному времени (19:00 по московскому). Матч пройдёт при 70% заполняемости стадиона «Калининград» при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, установленных территориальным органом Роспотребнадзора.





Текст: Наталья Бухарева.





Фото: Олег Бухарев.


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