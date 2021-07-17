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ЦСКА, «Зенит», УНИКС: удачи в Евролиге!

  • 17.07.2021, 19:13,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

На уходящей неделе стал известен календарь главного клубного баскетбольного турнира Старого Света, в котором примут участие три российские команды – ЦСКА, «Зенит» и УНИКС. Евролига начнётся 30 сентября.





ПБК ЦСКА-БК Бавария. Димиртис Итудис
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




ЦСКА традиционно и справедливо будет считаться в новом сезоне одним из фаворитов Евролиги. И начало регулярного чемпионата сразу же даст возможность подопечным Димитриса Итудиса войти в сезон, что называется, без раскачки – выездные игры с итальянской «Олимпией» и турецким «Анадолу Эфесом». А первый домашний матч станет для красно-синих чисто российским делом – в Москву приедет питерский «Зенит» (12 октября). Напомним, что покинули клуб три баскетболиста. Это Майкл Эрик, Дэрран Хиллиард и Янис Стрелниекс. А пополнили «армейский» штат литовский форвард Марюс Григонис, который три последних года провёл в «Жальгирисе» и Владимир Ивлев. Этот центровой начинал свою профессиональную карьеру в Москве в составе столичного «Динамо» в 2009 году. И вот состоялось возвращение в Первопрестольную. И у Николы Милутинова, думается, появился хороший помощник. Наверняка, мы увидим до начала сезона и других новичков.





Календарь ЦСКА в Евролиге 2021/2022.





30 сентября 2021 г. «Олимпия Милан» (Италия) – ЦСКА





8 октября 2021 г. «Анадолу Эфес» (Турция) – ЦСКА





12 октября 2021 г. ЦСКА – «Зенит» (Россия)





15 октября 2021 г. ЦСКА – «Црвена Звезда» (Сербия)





22 октября 2021 г. ЦСКА – «Олимпиакос» (Греция)





27 октября 2021 г. «Асвел» (Франция) – ЦСКА





29 октября 2021 г. «Монако» — ЦСКА





4 ноября 2021 г. ЦСКА – «Фенербахче» (Турция)





11 ноября 2021 г. ЦСКА – «Маккаби» (Израиль)





17 ноября 2021 г. «Барселона» (Испания) – ЦСКА





19 ноября 2021 г. «Баскония» (Испания) – ЦСКА





25 ноября 2021 г. ЦСКА – «Бавария» (Германия)





2 декабря 2021 г. ЦСКА – «Панатинаикос» (Греция)





10 декабря 2021 г. «Жальгирис» (Литва) – ЦСКА





15 декабря 2021 г. ЦСКА – УНИКС (Россия)





17 декабря 2021 г. «Альба» (Германия) – ЦСКА





23 декабря 2021 г. «Реал Мадрид» (Испания) – ЦСКА





29 декабря 2021 г. «Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА





7 января 2022 г. ЦСКА – «Барселона» (Испания)





12 января 2022 г. «Панатинаикос» (Греция) – ЦСКА





14 января 2022 г. ЦСКА – «Асвел» (Франция)





21 января 2022 г. ЦСКА – «Олимпия Милан» (Италия)





28 января 2022 г. УНИКС (Россия) – ЦСКА





2 февраля 2022 г. ЦСКА – «Анадолу Эфес» (Турция)





4 февраля 2022 г. ЦСКА – «Альба» (Германия)





10 февраля 2022 г. «Маккаби» (Израиль) – ЦСКА





25 февраля 2022 г. «Бавария» (Германия) – ЦСКА





4 марта 2022 г. ЦСКА – «Реал Мадрид» (Испания)





10 марта 2022 г. «Фенербахче» (Турция) – ЦСКА





18 марта 2022 г. ЦСКА – «Монако»





23 марта 2022 г. «Црвена Звезда» (Сербия) – ЦСКА





25 марта 2022 г. ЦСКА – «Жальгирис» (Литва)





1 апреля 2022 г. «Зенит» (Россия) – ЦСКА





7 апреля 2022 г. ЦСКА – «Баскония» (Испания)





«Зенит» из Санкт-Петербурга в новом сезоне совершенно точно будет бороться за выход в плей-офф. Это как минимум. И четвертьфиналом подопечные Хавьера Паскуаля ограничиваться точно не собираются. Выйти в «Финал четырёх» — вот настоящая задача питерского клуба. Сделать это будет непросто. Но если «зенитовцы» продолжат показывать столь же системный и приносящий результат баскетбол и в новом сезоне Евролиги, то сине-бело-голубые могут стать уже не открытием, а едва ли не фаворитом турнира.





БК Зенит. Хавьер Паскуаль
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Что касается трансферов, то невчане простились с Дмитрием Хвостовым, Уиллом Томасом и Кей Си Риверсом. Пополнил команду опытный литовский баскетболист Миндаугас Кузминскас. Что ж, в компании вместе со своим соотечественником Артурасом Гудайтисом ему точно скучать не придётся. Кроме того, к «Зениту» присоединились чемпион Евролиги сезона 2015/2016 в составе ЦСКА Дмитрий Кулагин, уже игравший за питерцев в сезоне 2014/2015, а также хорошо знакомый российским любителям баскетбола по игре за подмосковные «Химки» Джордан Мики.





Календарь «Зенита» в Евролиге.





1 октября 2021 г. УНИКС (Россия) – «Зенит»





7 октября 2021 г. «Жальгирис» (Литва) – «Зенит»





12 октября 2021 г. ЦСКА (Россия) – «Зенит»





14 октября 2021 г. «Зенит» — «Бавария» (Германия)





22 октября 2021 г. «Барселона» (Испания) – «Зенит»





27 октября 2021 г. «Зенит»  — «Реал Мадрид» (Испания)





29 октября 2021 г. «Зенит» — «Баскония» (Испания)





5 ноября 2021 г. «Анадолу Эфес» (Турция) – «Зенит»





12 ноября 2021 г. «Зенит» — «Олимпиакос» (Греция)





17 ноября 2021 г. «Зенит» — «Альба» (Германия)





19 ноября 2021 г. «Зенит» — «Олимпия Милан» (Италия)





25 ноября 2021 г. «Панатинаикос» (Греция) – «Зенит»





3 декабря 2021 г. «Зенит» — «Црвена Звезда» (Сербия)





9 декабря 2021 г. «Зенит» — «Фенерабахче» (Турция)





15 декабря 2021 г. «Асвел» (Франция) – «Зенит»





17 декабря 2021 г. «Монако» — «Зенит»





23 декабря 2021 г. «Зенит» — «Маккаби» (Израиль)





30 декабря 2021 г. «Црвена Звезда» (Сербия) – «Зенит»





7 января 2022 г. «Олимпия Милан» (Италия) – «Зенит»





11 января 2022 г. «Зенит» — «Асвел» (Франция)





13 января 2022 г. «Олимпиакос» (Греция) – «Зенит»





20 января 2022 г. «Зенит» — «Монако»





27 января 2022 г. «Зенит» — «Анадолу Эфес» (Турция)





1 февраля 2022 г. «Баскония» (Испания) – «Зенит»





4 февраля 2022 г. «Реал Мадрид» (Испания) – «Зенит»





10 февраля 2022 г. «Альба» (Германия) – «Зенит»





25 февраля 2022 г. «Зенит» — «Барселона» (Испания)





3 марта 2022 г. «Маккаби» (Израиль) – «Зенит»





11 марта 2022 г. «Зенит» — «Панатинаикос» (Греция)





18 марта 2022 г. «Фенербахче» (Турция) – «Зенит»





22 марта 2022 г. «Зенит» — УНИКС (Россия)





24 марта 2022 г. «Бавария» (Германия) – «Зенит»





1 апреля 2022 г. «Зенит» — ЦСКА (Россия)





8 апреля 2022 г. «Зенит» — «Жальгирис» (Литва)





Казанский УНИКС будет штурмовать Евролигу под руководством хорватского тренера Велимира Перасовича. Этот специалист в 2014 году выиграл Кубок Европы во главе испанской «Валенсии». С тем пор Перасович титулов не брал. Будем надеяться, что в Казани у хорвата эта серия из семи лет без больших побед прервётся. Опыта у Велимира много, в том числе и в Евролиге, где он тренировал «Анадолу Эфес» и «Басконию». А Димитрис Прифтис, которого заменить будет очень сложно, вернулся к себе на родину в Грецию, где возглавил «Панатинаикос». Что ж, будет очень интересно понаблюдать за работой Димитриса в «ПАО», в том числе и в играх против российских команд.





БК УНИКС. Болельщики
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




В УНИКС перешли Вячеслав Зайцев, Андрей Воронцевич, Артём Комолов, Евгений Валиев и Уилл Томас. И это только начало масштабных перестановок в команде. У каждого тренера свой взгляд. Между тем, из Казани переехали Евгений Колесников, Окаро Уайт, Джордан Морган, Джордан Теодор и Джамар Смит. Очевидно, что казанцам ещё нужно обязательно укрепляться, чтобы быть конкурентно способными в сильнейшем клубном баскетбольном турнире Европы.





Календарь УНИКСа в Евролиге.





1 октября 2021 г. УНИКС – «Зенит» (Россия)





8 октября 2021 г. УНИКС – «Монако»





12 октября 2021 г. УНИКС – «Бавария» (Германия)





14 октября 2021 г. «Фенербахче» (Турция) – УНИКС





21 октября 2021 г. «Анадолу Эфес» (Турция) – УНИКС





27 октября 2021 г. УНИКС – «Баскония» (Испания)





29 октября 2021 г. УНИКС – «Реал Мадрид» (Испания)





4 ноября 2021 г. «Асвел» (Франция) – УНИКС





11 ноября 2021 г. «Панатинаикос» (Греция) – УНИКС





17 ноября 2021 г. УНИКС – «Олимпия Милан» (Италия)





19 ноября 2021 г. УНИКС – «Альба» (Германия)





26 ноября 2021 г. «Црвена Звезда» (Сербия) – УНИКС





3 декабря 2021 г. УНИКС – «Олимпиакос» (Греция)





9 декабря 2021 г. «Маккаби» (Израиль) – УНИКС





15 декабря 2021 г. ЦСКА (Россия) – УНИКС





17 декабря 2021 г. УНИКС – «Жальгирис» (Литва)





22 декабря 2021 г. «Барселона» (Испания) – УНИКС





30 декабря 2021 г. УНИКС – «Анадолу Эфес» (Турция)





6 января 2022 г. «Реал Мадрид» (Испания) – УНИКС





11 января 2022 г. «Монако» — УНИКС





13 января 2022 г. «Олимпия Милан» (Италия) – УНИКС





20 января 2022 г. УНИКС – «Барселона» (Испания)





28 января 2022 г. УНИКС – ЦСКА (Россия)





2 февраля 2022 г. «Альба» (Германия) – УНИКС





4 февраля 2022 г. «Жальгирис» (Литва) – УНИКС





11 февраля 2022 г. УНИКС – «Црвена Звезда» (Сербия)





24 февраля 2022 г. «Баскония» (Испания) – УНИКС





3 марта 2022 г. УНИКС – «Асвел» (Франция)





11 марта 2022 г. «Бавария» (Германия) – УНИКС





17 марта 2022 г. УНИКС – «Маккаби» (Израиль)





22 марта 2022 г. «Зенит» (Россия) – УНИКС





24 марта 2022 г. УНИКС – «Панатинаикос» (Греция)





31 марта 2022 г. УНИКС – «Фенербахче» (Турция)





7 апреля 2022 г. «Олимпиакос» (Греция) – УНИКС





Баскетбол. Евролига-2021/2022.





Текст Антон Буялов.





Фото: Олег Бухарев, Наталья Бухарева.


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