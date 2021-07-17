ЦСКА, «Зенит», УНИКС: удачи в Евролиге!

На уходящей неделе стал известен календарь главного клубного баскетбольного турнира Старого Света, в котором примут участие три российские команды – ЦСКА, «Зенит» и УНИКС. Евролига начнётся 30 сентября.
ЦСКА традиционно и справедливо будет считаться в новом сезоне одним из фаворитов Евролиги. И начало регулярного чемпионата сразу же даст возможность подопечным Димитриса Итудиса войти в сезон, что называется, без раскачки – выездные игры с итальянской «Олимпией» и турецким «Анадолу Эфесом». А первый домашний матч станет для красно-синих чисто российским делом – в Москву приедет питерский «Зенит» (12 октября). Напомним, что покинули клуб три баскетболиста. Это Майкл Эрик, Дэрран Хиллиард и Янис Стрелниекс. А пополнили «армейский» штат литовский форвард Марюс Григонис, который три последних года провёл в «Жальгирисе» и Владимир Ивлев. Этот центровой начинал свою профессиональную карьеру в Москве в составе столичного «Динамо» в 2009 году. И вот состоялось возвращение в Первопрестольную. И у Николы Милутинова, думается, появился хороший помощник. Наверняка, мы увидим до начала сезона и других новичков.
Календарь ЦСКА в Евролиге 2021/2022.
30 сентября 2021 г. «Олимпия Милан» (Италия) – ЦСКА
8 октября 2021 г. «Анадолу Эфес» (Турция) – ЦСКА
12 октября 2021 г. ЦСКА – «Зенит» (Россия)
15 октября 2021 г. ЦСКА – «Црвена Звезда» (Сербия)
22 октября 2021 г. ЦСКА – «Олимпиакос» (Греция)
27 октября 2021 г. «Асвел» (Франция) – ЦСКА
29 октября 2021 г. «Монако» — ЦСКА
4 ноября 2021 г. ЦСКА – «Фенербахче» (Турция)
11 ноября 2021 г. ЦСКА – «Маккаби» (Израиль)
17 ноября 2021 г. «Барселона» (Испания) – ЦСКА
19 ноября 2021 г. «Баскония» (Испания) – ЦСКА
25 ноября 2021 г. ЦСКА – «Бавария» (Германия)
2 декабря 2021 г. ЦСКА – «Панатинаикос» (Греция)
10 декабря 2021 г. «Жальгирис» (Литва) – ЦСКА
15 декабря 2021 г. ЦСКА – УНИКС (Россия)
17 декабря 2021 г. «Альба» (Германия) – ЦСКА
23 декабря 2021 г. «Реал Мадрид» (Испания) – ЦСКА
29 декабря 2021 г. «Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА
7 января 2022 г. ЦСКА – «Барселона» (Испания)
12 января 2022 г. «Панатинаикос» (Греция) – ЦСКА
14 января 2022 г. ЦСКА – «Асвел» (Франция)
21 января 2022 г. ЦСКА – «Олимпия Милан» (Италия)
28 января 2022 г. УНИКС (Россия) – ЦСКА
2 февраля 2022 г. ЦСКА – «Анадолу Эфес» (Турция)
4 февраля 2022 г. ЦСКА – «Альба» (Германия)
10 февраля 2022 г. «Маккаби» (Израиль) – ЦСКА
25 февраля 2022 г. «Бавария» (Германия) – ЦСКА
4 марта 2022 г. ЦСКА – «Реал Мадрид» (Испания)
10 марта 2022 г. «Фенербахче» (Турция) – ЦСКА
18 марта 2022 г. ЦСКА – «Монако»
23 марта 2022 г. «Црвена Звезда» (Сербия) – ЦСКА
25 марта 2022 г. ЦСКА – «Жальгирис» (Литва)
1 апреля 2022 г. «Зенит» (Россия) – ЦСКА
7 апреля 2022 г. ЦСКА – «Баскония» (Испания)
«Зенит» из Санкт-Петербурга в новом сезоне совершенно точно будет бороться за выход в плей-офф. Это как минимум. И четвертьфиналом подопечные Хавьера Паскуаля ограничиваться точно не собираются. Выйти в «Финал четырёх» — вот настоящая задача питерского клуба. Сделать это будет непросто. Но если «зенитовцы» продолжат показывать столь же системный и приносящий результат баскетбол и в новом сезоне Евролиги, то сине-бело-голубые могут стать уже не открытием, а едва ли не фаворитом турнира.
Что касается трансферов, то невчане простились с Дмитрием Хвостовым, Уиллом Томасом и Кей Си Риверсом. Пополнил команду опытный литовский баскетболист Миндаугас Кузминскас. Что ж, в компании вместе со своим соотечественником Артурасом Гудайтисом ему точно скучать не придётся. Кроме того, к «Зениту» присоединились чемпион Евролиги сезона 2015/2016 в составе ЦСКА Дмитрий Кулагин, уже игравший за питерцев в сезоне 2014/2015, а также хорошо знакомый российским любителям баскетбола по игре за подмосковные «Химки» Джордан Мики.
Календарь «Зенита» в Евролиге.
1 октября 2021 г. УНИКС (Россия) – «Зенит»
7 октября 2021 г. «Жальгирис» (Литва) – «Зенит»
12 октября 2021 г. ЦСКА (Россия) – «Зенит»
14 октября 2021 г. «Зенит» — «Бавария» (Германия)
22 октября 2021 г. «Барселона» (Испания) – «Зенит»
27 октября 2021 г. «Зенит» — «Реал Мадрид» (Испания)
29 октября 2021 г. «Зенит» — «Баскония» (Испания)
5 ноября 2021 г. «Анадолу Эфес» (Турция) – «Зенит»
12 ноября 2021 г. «Зенит» — «Олимпиакос» (Греция)
17 ноября 2021 г. «Зенит» — «Альба» (Германия)
19 ноября 2021 г. «Зенит» — «Олимпия Милан» (Италия)
25 ноября 2021 г. «Панатинаикос» (Греция) – «Зенит»
3 декабря 2021 г. «Зенит» — «Црвена Звезда» (Сербия)
9 декабря 2021 г. «Зенит» — «Фенерабахче» (Турция)
15 декабря 2021 г. «Асвел» (Франция) – «Зенит»
17 декабря 2021 г. «Монако» — «Зенит»
23 декабря 2021 г. «Зенит» — «Маккаби» (Израиль)
30 декабря 2021 г. «Црвена Звезда» (Сербия) – «Зенит»
7 января 2022 г. «Олимпия Милан» (Италия) – «Зенит»
11 января 2022 г. «Зенит» — «Асвел» (Франция)
13 января 2022 г. «Олимпиакос» (Греция) – «Зенит»
20 января 2022 г. «Зенит» — «Монако»
27 января 2022 г. «Зенит» — «Анадолу Эфес» (Турция)
1 февраля 2022 г. «Баскония» (Испания) – «Зенит»
4 февраля 2022 г. «Реал Мадрид» (Испания) – «Зенит»
10 февраля 2022 г. «Альба» (Германия) – «Зенит»
25 февраля 2022 г. «Зенит» — «Барселона» (Испания)
3 марта 2022 г. «Маккаби» (Израиль) – «Зенит»
11 марта 2022 г. «Зенит» — «Панатинаикос» (Греция)
18 марта 2022 г. «Фенербахче» (Турция) – «Зенит»
22 марта 2022 г. «Зенит» — УНИКС (Россия)
24 марта 2022 г. «Бавария» (Германия) – «Зенит»
1 апреля 2022 г. «Зенит» — ЦСКА (Россия)
8 апреля 2022 г. «Зенит» — «Жальгирис» (Литва)
Казанский УНИКС будет штурмовать Евролигу под руководством хорватского тренера Велимира Перасовича. Этот специалист в 2014 году выиграл Кубок Европы во главе испанской «Валенсии». С тем пор Перасович титулов не брал. Будем надеяться, что в Казани у хорвата эта серия из семи лет без больших побед прервётся. Опыта у Велимира много, в том числе и в Евролиге, где он тренировал «Анадолу Эфес» и «Басконию». А Димитрис Прифтис, которого заменить будет очень сложно, вернулся к себе на родину в Грецию, где возглавил «Панатинаикос». Что ж, будет очень интересно понаблюдать за работой Димитриса в «ПАО», в том числе и в играх против российских команд.
В УНИКС перешли Вячеслав Зайцев, Андрей Воронцевич, Артём Комолов, Евгений Валиев и Уилл Томас. И это только начало масштабных перестановок в команде. У каждого тренера свой взгляд. Между тем, из Казани переехали Евгений Колесников, Окаро Уайт, Джордан Морган, Джордан Теодор и Джамар Смит. Очевидно, что казанцам ещё нужно обязательно укрепляться, чтобы быть конкурентно способными в сильнейшем клубном баскетбольном турнире Европы.
Календарь УНИКСа в Евролиге.
1 октября 2021 г. УНИКС – «Зенит» (Россия)
8 октября 2021 г. УНИКС – «Монако»
12 октября 2021 г. УНИКС – «Бавария» (Германия)
14 октября 2021 г. «Фенербахче» (Турция) – УНИКС
21 октября 2021 г. «Анадолу Эфес» (Турция) – УНИКС
27 октября 2021 г. УНИКС – «Баскония» (Испания)
29 октября 2021 г. УНИКС – «Реал Мадрид» (Испания)
4 ноября 2021 г. «Асвел» (Франция) – УНИКС
11 ноября 2021 г. «Панатинаикос» (Греция) – УНИКС
17 ноября 2021 г. УНИКС – «Олимпия Милан» (Италия)
19 ноября 2021 г. УНИКС – «Альба» (Германия)
26 ноября 2021 г. «Црвена Звезда» (Сербия) – УНИКС
3 декабря 2021 г. УНИКС – «Олимпиакос» (Греция)
9 декабря 2021 г. «Маккаби» (Израиль) – УНИКС
15 декабря 2021 г. ЦСКА (Россия) – УНИКС
17 декабря 2021 г. УНИКС – «Жальгирис» (Литва)
22 декабря 2021 г. «Барселона» (Испания) – УНИКС
30 декабря 2021 г. УНИКС – «Анадолу Эфес» (Турция)
6 января 2022 г. «Реал Мадрид» (Испания) – УНИКС
11 января 2022 г. «Монако» — УНИКС
13 января 2022 г. «Олимпия Милан» (Италия) – УНИКС
20 января 2022 г. УНИКС – «Барселона» (Испания)
28 января 2022 г. УНИКС – ЦСКА (Россия)
2 февраля 2022 г. «Альба» (Германия) – УНИКС
4 февраля 2022 г. «Жальгирис» (Литва) – УНИКС
11 февраля 2022 г. УНИКС – «Црвена Звезда» (Сербия)
24 февраля 2022 г. «Баскония» (Испания) – УНИКС
3 марта 2022 г. УНИКС – «Асвел» (Франция)
11 марта 2022 г. «Бавария» (Германия) – УНИКС
17 марта 2022 г. УНИКС – «Маккаби» (Израиль)
22 марта 2022 г. «Зенит» (Россия) – УНИКС
24 марта 2022 г. УНИКС – «Панатинаикос» (Греция)
31 марта 2022 г. УНИКС – «Фенербахче» (Турция)
7 апреля 2022 г. «Олимпиакос» (Греция) – УНИКС
Баскетбол. Евролига-2021/2022.
Текст Антон Буялов.
Фото: Олег Бухарев, Наталья Бухарева.