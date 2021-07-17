ЦСКА, «Зенит», УНИКС: удачи в Евролиге!

На уходящей неделе стал известен календарь главного клубного баскетбольного турнира Старого Света, в котором примут участие три российские команды – ЦСКА, «Зенит» и УНИКС. Евролига начнётся 30 сентября.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

ЦСКА традиционно и справедливо будет считаться в новом сезоне одним из фаворитов Евролиги. И начало регулярного чемпионата сразу же даст возможность подопечным Димитриса Итудиса войти в сезон, что называется, без раскачки – выездные игры с итальянской «Олимпией» и турецким «Анадолу Эфесом». А первый домашний матч станет для красно-синих чисто российским делом – в Москву приедет питерский «Зенит» (12 октября). Напомним, что покинули клуб три баскетболиста. Это Майкл Эрик, Дэрран Хиллиард и Янис Стрелниекс. А пополнили «армейский» штат литовский форвард Марюс Григонис, который три последних года провёл в «Жальгирисе» и Владимир Ивлев. Этот центровой начинал свою профессиональную карьеру в Москве в составе столичного «Динамо» в 2009 году. И вот состоялось возвращение в Первопрестольную. И у Николы Милутинова, думается, появился хороший помощник. Наверняка, мы увидим до начала сезона и других новичков.

Календарь ЦСКА в Евролиге 2021/2022.

30 сентября 2021 г. «Олимпия Милан» (Италия) – ЦСКА

8 октября 2021 г. «Анадолу Эфес» (Турция) – ЦСКА

12 октября 2021 г. ЦСКА – «Зенит» (Россия)

15 октября 2021 г. ЦСКА – «Црвена Звезда» (Сербия)

22 октября 2021 г. ЦСКА – «Олимпиакос» (Греция)

27 октября 2021 г. «Асвел» (Франция) – ЦСКА

29 октября 2021 г. «Монако» — ЦСКА

4 ноября 2021 г. ЦСКА – «Фенербахче» (Турция)

11 ноября 2021 г. ЦСКА – «Маккаби» (Израиль)

17 ноября 2021 г. «Барселона» (Испания) – ЦСКА

19 ноября 2021 г. «Баскония» (Испания) – ЦСКА

25 ноября 2021 г. ЦСКА – «Бавария» (Германия)

2 декабря 2021 г. ЦСКА – «Панатинаикос» (Греция)

10 декабря 2021 г. «Жальгирис» (Литва) – ЦСКА

15 декабря 2021 г. ЦСКА – УНИКС (Россия)

17 декабря 2021 г. «Альба» (Германия) – ЦСКА

23 декабря 2021 г. «Реал Мадрид» (Испания) – ЦСКА

29 декабря 2021 г. «Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА

7 января 2022 г. ЦСКА – «Барселона» (Испания)

12 января 2022 г. «Панатинаикос» (Греция) – ЦСКА

14 января 2022 г. ЦСКА – «Асвел» (Франция)

21 января 2022 г. ЦСКА – «Олимпия Милан» (Италия)

28 января 2022 г. УНИКС (Россия) – ЦСКА

2 февраля 2022 г. ЦСКА – «Анадолу Эфес» (Турция)

4 февраля 2022 г. ЦСКА – «Альба» (Германия)

10 февраля 2022 г. «Маккаби» (Израиль) – ЦСКА

25 февраля 2022 г. «Бавария» (Германия) – ЦСКА

4 марта 2022 г. ЦСКА – «Реал Мадрид» (Испания)

10 марта 2022 г. «Фенербахче» (Турция) – ЦСКА

18 марта 2022 г. ЦСКА – «Монако»

23 марта 2022 г. «Црвена Звезда» (Сербия) – ЦСКА

25 марта 2022 г. ЦСКА – «Жальгирис» (Литва)

1 апреля 2022 г. «Зенит» (Россия) – ЦСКА

7 апреля 2022 г. ЦСКА – «Баскония» (Испания)

«Зенит» из Санкт-Петербурга в новом сезоне совершенно точно будет бороться за выход в плей-офф. Это как минимум. И четвертьфиналом подопечные Хавьера Паскуаля ограничиваться точно не собираются. Выйти в «Финал четырёх» — вот настоящая задача питерского клуба. Сделать это будет непросто. Но если «зенитовцы» продолжат показывать столь же системный и приносящий результат баскетбол и в новом сезоне Евролиги, то сине-бело-голубые могут стать уже не открытием, а едва ли не фаворитом турнира.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Что касается трансферов, то невчане простились с Дмитрием Хвостовым, Уиллом Томасом и Кей Си Риверсом. Пополнил команду опытный литовский баскетболист Миндаугас Кузминскас. Что ж, в компании вместе со своим соотечественником Артурасом Гудайтисом ему точно скучать не придётся. Кроме того, к «Зениту» присоединились чемпион Евролиги сезона 2015/2016 в составе ЦСКА Дмитрий Кулагин, уже игравший за питерцев в сезоне 2014/2015, а также хорошо знакомый российским любителям баскетбола по игре за подмосковные «Химки» Джордан Мики.

Календарь «Зенита» в Евролиге.

1 октября 2021 г. УНИКС (Россия) – «Зенит»

7 октября 2021 г. «Жальгирис» (Литва) – «Зенит»

12 октября 2021 г. ЦСКА (Россия) – «Зенит»

14 октября 2021 г. «Зенит» — «Бавария» (Германия)

22 октября 2021 г. «Барселона» (Испания) – «Зенит»

27 октября 2021 г. «Зенит» — «Реал Мадрид» (Испания)

29 октября 2021 г. «Зенит» — «Баскония» (Испания)

5 ноября 2021 г. «Анадолу Эфес» (Турция) – «Зенит»

12 ноября 2021 г. «Зенит» — «Олимпиакос» (Греция)

17 ноября 2021 г. «Зенит» — «Альба» (Германия)

19 ноября 2021 г. «Зенит» — «Олимпия Милан» (Италия)

25 ноября 2021 г. «Панатинаикос» (Греция) – «Зенит»

3 декабря 2021 г. «Зенит» — «Црвена Звезда» (Сербия)

9 декабря 2021 г. «Зенит» — «Фенерабахче» (Турция)

15 декабря 2021 г. «Асвел» (Франция) – «Зенит»

17 декабря 2021 г. «Монако» — «Зенит»

23 декабря 2021 г. «Зенит» — «Маккаби» (Израиль)

30 декабря 2021 г. «Црвена Звезда» (Сербия) – «Зенит»

7 января 2022 г. «Олимпия Милан» (Италия) – «Зенит»

11 января 2022 г. «Зенит» — «Асвел» (Франция)

13 января 2022 г. «Олимпиакос» (Греция) – «Зенит»

20 января 2022 г. «Зенит» — «Монако»

27 января 2022 г. «Зенит» — «Анадолу Эфес» (Турция)

1 февраля 2022 г. «Баскония» (Испания) – «Зенит»

4 февраля 2022 г. «Реал Мадрид» (Испания) – «Зенит»

10 февраля 2022 г. «Альба» (Германия) – «Зенит»

25 февраля 2022 г. «Зенит» — «Барселона» (Испания)

3 марта 2022 г. «Маккаби» (Израиль) – «Зенит»

11 марта 2022 г. «Зенит» — «Панатинаикос» (Греция)

18 марта 2022 г. «Фенербахче» (Турция) – «Зенит»

22 марта 2022 г. «Зенит» — УНИКС (Россия)

24 марта 2022 г. «Бавария» (Германия) – «Зенит»

1 апреля 2022 г. «Зенит» — ЦСКА (Россия)

8 апреля 2022 г. «Зенит» — «Жальгирис» (Литва)

Казанский УНИКС будет штурмовать Евролигу под руководством хорватского тренера Велимира Перасовича. Этот специалист в 2014 году выиграл Кубок Европы во главе испанской «Валенсии». С тем пор Перасович титулов не брал. Будем надеяться, что в Казани у хорвата эта серия из семи лет без больших побед прервётся. Опыта у Велимира много, в том числе и в Евролиге, где он тренировал «Анадолу Эфес» и «Басконию». А Димитрис Прифтис, которого заменить будет очень сложно, вернулся к себе на родину в Грецию, где возглавил «Панатинаикос». Что ж, будет очень интересно понаблюдать за работой Димитриса в «ПАО», в том числе и в играх против российских команд.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

В УНИКС перешли Вячеслав Зайцев, Андрей Воронцевич, Артём Комолов, Евгений Валиев и Уилл Томас. И это только начало масштабных перестановок в команде. У каждого тренера свой взгляд. Между тем, из Казани переехали Евгений Колесников, Окаро Уайт, Джордан Морган, Джордан Теодор и Джамар Смит. Очевидно, что казанцам ещё нужно обязательно укрепляться, чтобы быть конкурентно способными в сильнейшем клубном баскетбольном турнире Европы.

Календарь УНИКСа в Евролиге.

1 октября 2021 г. УНИКС – «Зенит» (Россия)

8 октября 2021 г. УНИКС – «Монако»

12 октября 2021 г. УНИКС – «Бавария» (Германия)

14 октября 2021 г. «Фенербахче» (Турция) – УНИКС

21 октября 2021 г. «Анадолу Эфес» (Турция) – УНИКС

27 октября 2021 г. УНИКС – «Баскония» (Испания)

29 октября 2021 г. УНИКС – «Реал Мадрид» (Испания)

4 ноября 2021 г. «Асвел» (Франция) – УНИКС

11 ноября 2021 г. «Панатинаикос» (Греция) – УНИКС

17 ноября 2021 г. УНИКС – «Олимпия Милан» (Италия)

19 ноября 2021 г. УНИКС – «Альба» (Германия)

26 ноября 2021 г. «Црвена Звезда» (Сербия) – УНИКС

3 декабря 2021 г. УНИКС – «Олимпиакос» (Греция)

9 декабря 2021 г. «Маккаби» (Израиль) – УНИКС

15 декабря 2021 г. ЦСКА (Россия) – УНИКС

17 декабря 2021 г. УНИКС – «Жальгирис» (Литва)

22 декабря 2021 г. «Барселона» (Испания) – УНИКС

30 декабря 2021 г. УНИКС – «Анадолу Эфес» (Турция)

6 января 2022 г. «Реал Мадрид» (Испания) – УНИКС

11 января 2022 г. «Монако» — УНИКС

13 января 2022 г. «Олимпия Милан» (Италия) – УНИКС

20 января 2022 г. УНИКС – «Барселона» (Испания)

28 января 2022 г. УНИКС – ЦСКА (Россия)

2 февраля 2022 г. «Альба» (Германия) – УНИКС

4 февраля 2022 г. «Жальгирис» (Литва) – УНИКС

11 февраля 2022 г. УНИКС – «Црвена Звезда» (Сербия)

24 февраля 2022 г. «Баскония» (Испания) – УНИКС

3 марта 2022 г. УНИКС – «Асвел» (Франция)

11 марта 2022 г. «Бавария» (Германия) – УНИКС

17 марта 2022 г. УНИКС – «Маккаби» (Израиль)

22 марта 2022 г. «Зенит» (Россия) – УНИКС

24 марта 2022 г. УНИКС – «Панатинаикос» (Греция)

31 марта 2022 г. УНИКС – «Фенербахче» (Турция)

7 апреля 2022 г. «Олимпиакос» (Греция) – УНИКС

Баскетбол. Евролига-2021/2022.

Текст Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев, Наталья Бухарева.