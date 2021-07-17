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30 сентября состоится жеребьёвка Чемпионата мира-2022

  • 17.07.2021, 18:36,
  • Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Жеребьёвка мужского Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 пройдёт в Москве 30 сентября 2021 года.




ВК Зенит. Туомас Саммелвуо
Фото: Людмила Бочкова/ «В мире спорта»




FIVB и АНО «Оргкомитет волейбол 2022» проведут Церемонию жеребьёвки Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 года 30 сентября в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, где соберёт почётных гостей, легенд волейбола и звёзд спорта.





Жеребьёвка определит, в какой группе будет играть каждая сборная, а также распределит группы по городам первого группового этапа – это Красноярск, Новосибирск, Кемерово, Уфа, Екатеринбург и Москва. Каждый город-организатор примет шесть матчей с участием четырех команд в течение трех игровых дней.





На данный момент известны две команды-участницы Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 – сборная России как команда-хозяйка турнира и сборная Польши как действующий чемпион мира. Остальные участники станут известны позднее: десять путевок на чемпионат мира разыграется на континентальных турнирах, еще 12 команд определит рейтинг FIVB.





ВК Зенит-Казань. Владимир Алекно
Фото: Людмила Бочкова/ «В мире спорта»




Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 пройдет в России с 26 августа по 11 сентября. Матчи примут 10 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Кемерово, Красноярск. Участниками чемпионата станут 24 национальные сборные. Формат турнира предусматривает два групповых этапа и Финал шести в Москве, по итогам которого определится новый чемпион мира.





Волейбол. Мужчины. Чемпионат мира-2022.





Текст Антон Буялов.





Фото: Людмила Бочкова, Олег Бухарев.


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