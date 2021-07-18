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Президент Туркменистана пожелал удачи участникам ХХХII летних Олимпийских игр

Президент Туркменистана пожелал удачи участникам ХХХII летних Олимпийских игрВ столице Японии в период с 23 июля по 8 августа пройдут ХХХII летние Олимпийские игры. В соответствии с этим, туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов пожелал удачи отечественным спортсменам перед их вылетом на соревнования. Туркменские участники будут состязаться по дзюдо, лёгкой атлетике, тяжёлой атлетике и плаванию, сообщает информационное агентство «Туркменистан: Золотой век».

В последние годы Туркменистан, руководствуясь девизом «Государство – для человека!», успешно реализует различные реформы в экономической отрасли, научной, образовательной, медицинской, спортивной, культурно-гуманитарной, а также туристической сферах. В административно-территориальных единицах сдаются в эксплуатацию современные спортивно-оздоровительные комплексы, стадионы и учебно-спортивные специализированные школы. 

— От всего сердца желаю вам достойно представить независимый, постоянно нейтральный Туркменистан на ХХХII летних Олимпийских играх, проводимых в Японии – городе Токио, добиться больших успехов и поднять международный спортивный престиж родной Отчизны. Счастливого пути, дорогие спортсмены! — пожелал глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.


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