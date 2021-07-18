«Зенит» добыл первый трофей в новом сезоне!

17 июля на стадионе «Калининград» состоялся матч ОЛИМП-Суперкубка России по футболу, в котором санкт-петербургский «Зенит» одержал убедительную победу над московским «Локомотивом» 3:0 и стал шестикратным победителем турнира.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Приятно, что в славном городе Калининграде на матч Олимп-Суперкубка России по футболу были допущены болельщики. И никаких QR-кодов местные органы Роспотребнадзора с них не требовали. В результате на уютном стадионе «Калининград», построенном к Чемпионату мира по футболу 2018 года, более 16000 любителей футболу. Среди них были как местные болельщики, регулярно посещающие матчи ФК «Балтика», выступающего в Футбольной национальной лиге, и поклонники соперничающих команд: «Зенита» и «Локомотива». Питерцы вышли на этот матч в голубой форме, «железнодорожники» – в чёрной.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Стоит заметить, что перед игрой в разных местах города то и дело возникали стычки фанатов санкт-петербургского и московского клубов. На наших глазах двое здоровенных и совсем не юных фаната «Зенита» выскочили из машины, перебежали на другую сторону улицы и принялись избивать группу из десятка болельщиков в красно-зелёной символике. Из криков, которые сопровождали этот мордобой, можно было понять, что конфликт начался где-то ранее. Столь антагонистическое отношение фанатов из двух столиц друг к друг наблюдалось и во время самого матча. Но на самом стадионе чаще всего это выражалось в виде словесных эскапад нецензурного содержания.

Что же до самой игры, то соперники начали пятый поединок в истории противостояний в Суперкубке России в следующих составах:

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

«Локомотив»: Гилерме (к), Рыбус, Пабло, Мурило, Сильянов, Баринов, Куликов, Крыховяк, Жемалетдинов, Смолов, Камано.

«Зенит»: Кержаков (к), Чистяков, Дуглас Сантос, Караваев, Ракицкий, Вендел, Кузяев, Оздоев, Малком, Азмун, Дриусси.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Сразу обратило на себя внимание отсутствие в составе питерцев Артёма Дзюбы, который остался в запасе. У «Локо» же на поле вышли практически все сильнейшие. Ну разве что, не вышел с первых минут Антон Миранчук, который, впрочем, как показала его игра после появления на поле во втором тайме, ещё далёк от своей лучшей формы.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Первая же атака «Локо», которую организовал Рифат Жемалетдинов с левого фланга атаки, завершилась его хлёстким ударом, который заблокировал Ярослав Ракицкий. Ну а в целом начало первого тайма проходило в равной борьбе, правда остроты у ворот соперников практически не возникало. Либо защитники преграждали путь мячу, либо наносившие удары по воротам нападающие обеих команд в створ никак не попадали.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Стоит отметить, что соперники действовали в похожей манере, предпочитая быстрые фланговые контратаки с переводом мяча в центр, игроки старались комбинировать, но брака в передачах хватало с обеих сторон.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Ну а когда пошла 27-я минута игры, Гжегож Крыховяк отдал неточную передачу поперёк поля на Дмитрия Баринова, Далер Кузяев её перехватил, продвинулся к центру штрафной и пробил точно в угол ворот Маринато Гилерме. 1:0.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

«Зенит» продолжил играть в той же манере. Прекрасный момент был у Малкома, который промчался через всё поле, но его проникающую передачу на Сердара Азмуна прервал Александр Сильянов.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

И если в начале второго тайма соперники обменялись опасными моментами: и если удар Сердара Азмуна парировал Маринато Гилерме, а Себастьян Дриусси пробил прямо во вратаря, то Рифат Жемалетдинов выстрелил мимо каркаса ворот, а прекрасный навес с фланга Мацея Рыбуса Франсуа Камано достать головой в прыжке так и не смог.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

После не состоявшегося гола в исполнении Франсуа Камано случилась молниеносная атака «Зенита», которую начал Михаил Кержаков, продолжил Вендел, отдавший из центрального круга передачу на Сердара Азмуна, тот опередил Пабло, вышел один на один с Гилерме и завёл футбольный снаряд в ворота. 2:0.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Затем же встреча преимущественно проходила на половине поля «Локомотива». Марко Николич пытался оживить игру своей команды, выпустив на поле Антона Миранчука и Дмитрия Рыбчинского. Но должного эффекта эти замены не принесли. «Зенит» продолжал расшатывать оборону соперника быстрыми проходами по флангам. Кроме того, после выхода на поле Артёма Дзюбы у «Зенита» появилась боевая единица в виде высокорослого нападающего, который хорошо цепляется за мяч и ведёт плотную борьбу в штрафной соперника. В итоге, именно действия Дзюбы поспособствовали третьему забитому мячу в ворота «Локо». Форвард «Зенита» подхватил мяч, отскочивший от ноги неудачно выбивавшего его в поле Маринато Гилерме, тот отскочил в центр штрафной к Александру Ерохину, который чётко распорядился представившимся ему шансом уже через минуту после выхода на замену. 3:0.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

В добавленное арбитром матча Павлом Кукуяном время «Зенит» мог довести встречу до разгрома, но стремительный проход по флангу Малкома с последующей передачей в центр на Магомеда Оздоева к голу не привёл. Счёт остался неизменным.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Сердар Азмун по итогам победной для «Зенита» игры был признан лучшим игроком матча, а команда из Санкт-Петербурга стала шестикратным победителем Суперкубка России. Сине-бело-голубые выигрывали этот почётный трофей в 2008-м, 2011-м, 2015-м, 2016-м, 2020-м, и вот теперь в 2021-м году успех к ним пришёл в шестой раз!

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Олимп-Суперкубок России по футболу-2021

«Зенит» – «Локомотив» – 3:0 (1:0)

Голы: Кузяев, 27 (0:1). Азмун, 57 (0:2). Ерохин, 83 (0:3).

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Дуглас Сантос, Караваев, Ракицкий (Ловрен, 85), Вендел (Мостовой, 61), Кузяев (Кравцов, 82), Оздоев, Азмун (Дзюба, 61), Малком, Дриусси (Ерохин, 82).

«Локомотив»: Гилерме, Пабло, Мурило, Рыбус, Сильянов (Рыбчинский, 58), Баринов (Бабкин, 80), Крыховяк (Живоглядов, 71), Жемалетдинов (Миранчук, 58), Куликов, Смолов (Лисакович, 71), Камано.

Предупреждения: Баринов, 51. Мостовой, 88. Кравцов, 90.

Судья: Павел Кукуян (Сочи).

17 июля 2021 г. Калининград. Стадион «Калининград». 16388 зрителей.

Текст: Наталья Бухарева.

Фото: Олег Бухарев.