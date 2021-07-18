«Зенит» добыл первый трофей в новом сезоне!

17 июля на стадионе «Калининград» состоялся матч ОЛИМП-Суперкубка России по футболу, в котором санкт-петербургский «Зенит» одержал убедительную победу над московским «Локомотивом» 3:0 и стал шестикратным победителем турнира.
Приятно, что в славном городе Калининграде на матч Олимп-Суперкубка России по футболу были допущены болельщики. И никаких QR-кодов местные органы Роспотребнадзора с них не требовали. В результате на уютном стадионе «Калининград», построенном к Чемпионату мира по футболу 2018 года, более 16000 любителей футболу. Среди них были как местные болельщики, регулярно посещающие матчи ФК «Балтика», выступающего в Футбольной национальной лиге, и поклонники соперничающих команд: «Зенита» и «Локомотива». Питерцы вышли на этот матч в голубой форме, «железнодорожники» – в чёрной.
Стоит заметить, что перед игрой в разных местах города то и дело возникали стычки фанатов санкт-петербургского и московского клубов. На наших глазах двое здоровенных и совсем не юных фаната «Зенита» выскочили из машины, перебежали на другую сторону улицы и принялись избивать группу из десятка болельщиков в красно-зелёной символике. Из криков, которые сопровождали этот мордобой, можно было понять, что конфликт начался где-то ранее. Столь антагонистическое отношение фанатов из двух столиц друг к друг наблюдалось и во время самого матча. Но на самом стадионе чаще всего это выражалось в виде словесных эскапад нецензурного содержания.
Что же до самой игры, то соперники начали пятый поединок в истории противостояний в Суперкубке России в следующих составах:
«Локомотив»: Гилерме (к), Рыбус, Пабло, Мурило, Сильянов, Баринов, Куликов, Крыховяк, Жемалетдинов, Смолов, Камано.
«Зенит»: Кержаков (к), Чистяков, Дуглас Сантос, Караваев, Ракицкий, Вендел, Кузяев, Оздоев, Малком, Азмун, Дриусси.
Сразу обратило на себя внимание отсутствие в составе питерцев Артёма Дзюбы, который остался в запасе. У «Локо» же на поле вышли практически все сильнейшие. Ну разве что, не вышел с первых минут Антон Миранчук, который, впрочем, как показала его игра после появления на поле во втором тайме, ещё далёк от своей лучшей формы.
Первая же атака «Локо», которую организовал Рифат Жемалетдинов с левого фланга атаки, завершилась его хлёстким ударом, который заблокировал Ярослав Ракицкий. Ну а в целом начало первого тайма проходило в равной борьбе, правда остроты у ворот соперников практически не возникало. Либо защитники преграждали путь мячу, либо наносившие удары по воротам нападающие обеих команд в створ никак не попадали.
Стоит отметить, что соперники действовали в похожей манере, предпочитая быстрые фланговые контратаки с переводом мяча в центр, игроки старались комбинировать, но брака в передачах хватало с обеих сторон.
Ну а когда пошла 27-я минута игры, Гжегож Крыховяк отдал неточную передачу поперёк поля на Дмитрия Баринова, Далер Кузяев её перехватил, продвинулся к центру штрафной и пробил точно в угол ворот Маринато Гилерме. 1:0.
«Зенит» продолжил играть в той же манере. Прекрасный момент был у Малкома, который промчался через всё поле, но его проникающую передачу на Сердара Азмуна прервал Александр Сильянов.
И если в начале второго тайма соперники обменялись опасными моментами: и если удар Сердара Азмуна парировал Маринато Гилерме, а Себастьян Дриусси пробил прямо во вратаря, то Рифат Жемалетдинов выстрелил мимо каркаса ворот, а прекрасный навес с фланга Мацея Рыбуса Франсуа Камано достать головой в прыжке так и не смог.
После не состоявшегося гола в исполнении Франсуа Камано случилась молниеносная атака «Зенита», которую начал Михаил Кержаков, продолжил Вендел, отдавший из центрального круга передачу на Сердара Азмуна, тот опередил Пабло, вышел один на один с Гилерме и завёл футбольный снаряд в ворота. 2:0.
Затем же встреча преимущественно проходила на половине поля «Локомотива». Марко Николич пытался оживить игру своей команды, выпустив на поле Антона Миранчука и Дмитрия Рыбчинского. Но должного эффекта эти замены не принесли. «Зенит» продолжал расшатывать оборону соперника быстрыми проходами по флангам. Кроме того, после выхода на поле Артёма Дзюбы у «Зенита» появилась боевая единица в виде высокорослого нападающего, который хорошо цепляется за мяч и ведёт плотную борьбу в штрафной соперника. В итоге, именно действия Дзюбы поспособствовали третьему забитому мячу в ворота «Локо». Форвард «Зенита» подхватил мяч, отскочивший от ноги неудачно выбивавшего его в поле Маринато Гилерме, тот отскочил в центр штрафной к Александру Ерохину, который чётко распорядился представившимся ему шансом уже через минуту после выхода на замену. 3:0.
В добавленное арбитром матча Павлом Кукуяном время «Зенит» мог довести встречу до разгрома, но стремительный проход по флангу Малкома с последующей передачей в центр на Магомеда Оздоева к голу не привёл. Счёт остался неизменным.
Сердар Азмун по итогам победной для «Зенита» игры был признан лучшим игроком матча, а команда из Санкт-Петербурга стала шестикратным победителем Суперкубка России. Сине-бело-голубые выигрывали этот почётный трофей в 2008-м, 2011-м, 2015-м, 2016-м, 2020-м, и вот теперь в 2021-м году успех к ним пришёл в шестой раз!
Олимп-Суперкубок России по футболу-2021
«Зенит» – «Локомотив» – 3:0 (1:0)
Голы: Кузяев, 27 (0:1). Азмун, 57 (0:2). Ерохин, 83 (0:3).
«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Дуглас Сантос, Караваев, Ракицкий (Ловрен, 85), Вендел (Мостовой, 61), Кузяев (Кравцов, 82), Оздоев, Азмун (Дзюба, 61), Малком, Дриусси (Ерохин, 82).
«Локомотив»: Гилерме, Пабло, Мурило, Рыбус, Сильянов (Рыбчинский, 58), Баринов (Бабкин, 80), Крыховяк (Живоглядов, 71), Жемалетдинов (Миранчук, 58), Куликов, Смолов (Лисакович, 71), Камано.
Предупреждения: Баринов, 51. Мостовой, 88. Кравцов, 90.
Судья: Павел Кукуян (Сочи).
17 июля 2021 г. Калининград. Стадион «Калининград». 16388 зрителей.
Текст: Наталья Бухарева.
Фото: Олег Бухарев.