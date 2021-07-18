﻿ Национальная авиакомпания Армении закупит 15 самолетов Airbus 320 за пять лет

Национальная авиакомпания Армении закупит 15 самолетов за пять лет - Папазян



Армянская национальная бюджетная авиакомпания в течение пяти лет планирует приобрести и разместить в международном аэропорту "Звартноц" 15 самолетов.



Об этом в ходе совещания в правительстве заявил глава Фонда национальных интересов Армении (ANIF, государственно-частный инвестиционный фонд) Давид Паразян. Он напомнил, что на днях была заключена сделка с арабской авиакомпанией Air Arabia о создании авиакомпании.



По его словам, авиакомпания будет выполнять рейсы в Россию, Восточную Европу и Ближний Восток, предоставляя гражданам качественные услуги по максимально низким ценам. Кроме того, в течение пяти лет парк заполнится 15 лайнерами.



Ранее руководство крупнейшего на Ближнем Востоке лоукостера в Ереване заявило, что намерено осуществлять полеты уже к лету 2022 года, на лайнерах Airbus 320 и Airbus 321.