Национальная авиакомпания Армении закупит 15 самолетов Airbus 320 за пять лет
Источник:FMG NEWS
Национальная авиакомпания Армении закупит 15 самолетов за пять лет - Папазян
Армянская национальная бюджетная авиакомпания в течение пяти лет планирует приобрести и разместить в международном аэропорту "Звартноц" 15 самолетов.
Об этом в ходе совещания в правительстве заявил глава Фонда национальных интересов Армении (ANIF, государственно-частный инвестиционный фонд) Давид Паразян. Он напомнил, что на днях была заключена сделка с арабской авиакомпанией Air Arabia о создании авиакомпании.
По его словам, авиакомпания будет выполнять рейсы в Россию, Восточную Европу и Ближний Восток, предоставляя гражданам качественные услуги по максимально низким ценам. Кроме того, в течение пяти лет парк заполнится 15 лайнерами.
Ранее руководство крупнейшего на Ближнем Востоке лоукостера в Ереване заявило, что намерено осуществлять полеты уже к лету 2022 года, на лайнерах Airbus 320 и Airbus 321.
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