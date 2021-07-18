﻿ Национальная авиакомпания Армении закупит 15 самолетов Airbus 320 за пять лет


 
  • 13:26 – Европа сделал ставку на Ереван | Шоколадки Еревану, а фантики Баку 
  • 13:04 – Никакой победы Азербайджан в Арцахе не одержал | Российские СМИ 
  • 13:26 – Европа сделал ставку на Ереван | Шоколадки Еревану, а фантики Баку 
  • 13:26 – Европа сделал ставку на Ереван | Шоколадки Еревану, а фантики Баку 
  • 23:02 – 28 правил сексуального этикета, которые стоит усвоить каждой женщине 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Национальная авиакомпания Армении закупит 15 самолетов Airbus 320 за пять лет

 
Национальная авиакомпания Армении закупит 15 самолетов за пять лет - Папазян

Армянская национальная бюджетная авиакомпания в течение пяти лет планирует приобрести и разместить в международном аэропорту "Звартноц" 15 самолетов.

Об этом в ходе совещания в правительстве заявил глава Фонда национальных интересов Армении (ANIF, государственно-частный инвестиционный фонд) Давид Паразян. Он напомнил, что на днях была заключена сделка с арабской авиакомпанией Air Arabia о создании авиакомпании.

По его словам, авиакомпания будет выполнять рейсы в Россию, Восточную Европу и Ближний Восток, предоставляя гражданам качественные услуги по максимально низким ценам. Кроме того, в течение пяти лет парк заполнится 15 лайнерами.

Ранее руководство крупнейшего на Ближнем Востоке лоукостера в Ереване заявило, что намерено осуществлять полеты уже к лету 2022 года, на лайнерах Airbus 320 и Airbus 321.

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 46

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways запускает прямые рейсы между Ереваном и Эль-Кувейтом
    » Глава фонда национальных интересов Армении Давид Паразян подписал соглашение о создании национальной авиакомпании с директором арабской авиакомпании "Air Arabia"
    » При поддержке Air Arabia в Армении появится национальный авиаперевозчик
    » AirBaltic начнет выполнять рейсы по маршруту Ереван-Рига-Ереван
    » HUB Georgia: Правительство планирует выгнать Wizz Air с рынка Грузии
    » Румынский перевозчик TAROM продал 2 самолета армянской авиакомпании
    » На авиарынке появилась новая грузинская авиакомпания
    » Авиакомпания «Armenia» запускает регулярный рейс Ереван-Тель-Авив-Ереван
    » Авиакомпания Iran Air намерена приобрести 80 самолетов Boeing
    » Qatar Airways открывает регулярные рейсы в Армению
    » Крупная бельгийская авиакомпания приостановила полеты над Синаем
    » Air Armenia отменит ряд рейсов до 20 декабря
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Европа сделал ставку на Ереван | Шоколадки Еревану, а фантики Баку

    • 13:26
    • 52
    • 0

    Национальная авиакомпания Армении закупит 15 самолетов Airbus 320 за пять лет

    • 12:29
    • 46
    • 0

    600 млн евро от ЕС Армении на дорогу Сисиан-Агарак

    • 12:03
    • 60
    • 0

    Президент Туркменистана пожелал удачи участникам ХХХII летних Олимпийских игр

    • 10:40
    • 61
    • 0

    «Зенит» добыл первый трофей в новом сезоне!

    • 09:56
    • 76
    • 0

    Туркменистан увеличит объём экспортируемой электроэнергии

    • 09:21
    • 39
    • 0

    Португалия увозит с Волги победу – Россия терпит поражение

    • 21:43
    • 35
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 66774
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 62785
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61575
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54409
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49602
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 43812
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42157
    • 0

    Европа сделал ставку на Ереван | Шоколадки Еревану, а фантики Баку

    • 13:26
    • 52
    • 0

    Национальная авиакомпания Армении закупит 15 самолетов Airbus 320 за пять лет

    • 12:29
    • 46
    • 0

    600 млн евро от ЕС Армении на дорогу Сисиан-Агарак

    • 12:03
    • 60
    • 0

    Португалия увозит с Волги победу – Россия терпит поражение

    • 21:43
    • 35
    • 0

    «Зенит» добыл первый трофей в новом сезоне!

    • 09:56
    • 76
    • 0

    Туркменистан увеличит объём экспортируемой электроэнергии

    • 09:21
    • 39
    • 0

    Президент Туркменистана пожелал удачи участникам ХХХII летних Олимпийских игр

    • 10:40
    • 61
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА