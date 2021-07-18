﻿ Европа сделал ставку на Ереван | Шоколадки Еревану, а фантики Баку

Накануне произошел тектонический сдвиг в геополитике Южного
Кавказа в свете эпохального возрождения нового центра международного
влияния в Армении. Недавно обнародованный в Ереване совместный проект Вашингтона, Парижа и Брюсселя
– «план Мишеля», предусматривающий на восстановление экономики Армении
выделение первичного транша в объеме 2.6 миллиардов долларов, в корне
изменил расклад мировых сил в регионе.
Стратегический план Европейских стран Армении, объявленный председателем Европейского Совета Шарлем
Мишелем, обусловит в буквальном смысле стремительное процветание армянской экономики
со стороны западного капитала. Об этом с желчью и ядовитой завистью пишут эксперты, экономисты и провластные СМИ Азербайджана.
Европейские инвесторы не скрывают своих истинных
намерений открыть коридор для красавицы Армении – с выходом на
Запад через Грузию.
Еще 2 июля Еврокомиссия объявила, что в предстоящие пять лет
собирается выделить Армении свыше 1,5 млрд евро на реализацию ряда
ключевых программ, в том числе на развитие Сюникской области Армении.
Первая программа предусматривает предоставление 30 тысячам малым и
средним предпринимателям 500 млн евро для восстановления экономики в
постпандемийный период, создание новых рабочих мест, развитие и
модернизацию бизнеса, а в долгосрочной перспективе – стабильное и стремительное экономическое возрождение страны.
Вторая программа направлена на
поддержку социального развития и создание коммуникаций, среди которых с
недавних пор особо выделяют коридор Север-Юг. Речь идет о транспортном
коридоре между странами Балтии и Индией через Иран. Об этом в ходе своих
предвыборных выступлений говорил и сам Пашинян. Таким образом Азербайджан остается за бортом международных экономических проектов.
На первом этапе Евросоюз проводит улучшение транспортной
инфраструктуры под предлогом необходимости осуществления более тесной
связи между областями, а затем коммуникаций Армении с соседними странами
и ЕС. А затем готовится выделить на реализацию этой программы еще 600
млн евро.
Затем наступит второй этап, когда ЕС начнет многомиллиардные вливания в экономику Армении, указывая
на преимущество вышеназванного трансграничного коридора в свете
приоритета братских отношений Европы и Армении.
Более того, ЕС разработал и несколько программ по поддержке развития
целых отраслей в Армении: информационных и инновационных технологий,
науки, зеленой энергетики… Брюссель подготовил и отдельную программу
развития отдельно взятого Сюника.
Шарль Мишель не преминул открыть в Ереване еще один перспективный
коридор – в Армению ринулись представители крупного европейского
бизнеса. Причем речь идет о крупнейших европейских компаниях.
Вот уже провел встречу с и.о. вице-премьера Армении Тиграном
Авиняном старший директор по менеджменту группы компаний «Lufthansa»
Рене Койнчак. А директор чешской компании Balus Tech поспешил на встречу
с замминистра территориального управления и инфраструктуры Арменом
Симоняном…
У дверей кабинетов армянских министров выстроилась длинная
вереница европейских инвесторов. А за плотно прикрытыми от посторонних
глаз дверями кабинетов идут активные консультации о привлечении
инвестиций, увеличении объемов прямых перевозок, росте экономической
активности, туризма, реконструкцией аэропортов с организацией
производства малых самолетов...
Коллективный Запад сделал свой выбор, избрав красавицу Армению своим надежным партнером и другом в регионе.
Напомним что загнивающему Азербайджану выделено всего 150 млн. на четыре года.
Зависть - это не грех, а болезнь мозга, который охватил весь Азербайджан, в том числе военного преступника и диктатора Ильхам Алиева.