﻿ Европа сделал ставку на Ереван | Шоколадки Еревану, а фантики Баку

Накануне произошел тектонический сдвиг в геополитике Южного Кавказа в свете эпохального возрождения нового центра международного влияния в Армении. Недавно обнародованный в Ереване совместный проект Вашингтона, Парижа и Брюсселя – «план Мишеля», предусматривающий на восстановление экономики Армении выделение первичного транша в объеме 2.6 миллиардов долларов, в корне изменил расклад мировых сил в регионе.

Стратегический план Европейских стран Армении, объявленный председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, обусловит в буквальном смысле стремительное процветание армянской экономики со стороны западного капитала. Об этом с желчью и ядовитой завистью пишут эксперты, экономисты и провластные СМИ Азербайджана.

Европейские инвесторы не скрывают своих истинных намерений открыть коридор для красавицы Армении – с выходом на Запад через Грузию. Еще 2 июля Еврокомиссия объявила, что в предстоящие пять лет собирается выделить Армении свыше 1,5 млрд евро на реализацию ряда ключевых программ, в том числе на развитие Сюникской области Армении.

Первая программа предусматривает предоставление 30 тысячам малым и средним предпринимателям 500 млн евро для восстановления экономики в постпандемийный период, создание новых рабочих мест, развитие и модернизацию бизнеса, а в долгосрочной перспективе – стабильное и стремительное экономическое возрождение страны.

Вторая программа направлена на поддержку социального развития и создание коммуникаций, среди которых с недавних пор особо выделяют коридор Север-Юг. Речь идет о транспортном коридоре между странами Балтии и Индией через Иран. Об этом в ходе своих предвыборных выступлений говорил и сам Пашинян. Таким образом Азербайджан остается за бортом международных экономических проектов.





На первом этапе Евросоюз проводит улучшение транспортной инфраструктуры под предлогом необходимости осуществления более тесной связи между областями, а затем коммуникаций Армении с соседними странами и ЕС. А затем готовится выделить на реализацию этой программы еще 600 млн евро.



Затем наступит второй этап, когда ЕС начнет многомиллиардные вливания в экономику Армении, указывая на преимущество вышеназванного трансграничного коридора в свете приоритета братских отношений Европы и Армении.

Более того, ЕС разработал и несколько программ по поддержке развития целых отраслей в Армении: информационных и инновационных технологий, науки, зеленой энергетики… Брюссель подготовил и отдельную программу развития отдельно взятого Сюника.

Шарль Мишель не преминул открыть в Ереване еще один перспективный коридор – в Армению ринулись представители крупного европейского бизнеса. Причем речь идет о крупнейших европейских компаниях.

Вот уже провел встречу с и.о. вице-премьера Армении Тиграном Авиняном старший директор по менеджменту группы компаний «Lufthansa» Рене Койнчак. А директор чешской компании Balus Tech поспешил на встречу с замминистра территориального управления и инфраструктуры Арменом Симоняном…

У дверей кабинетов армянских министров выстроилась длинная вереница европейских инвесторов. А за плотно прикрытыми от посторонних глаз дверями кабинетов идут активные консультации о привлечении инвестиций, увеличении объемов прямых перевозок, росте экономической активности, туризма, реконструкцией аэропортов с организацией производства малых самолетов...

Коллективный Запад сделал свой выбор, избрав красавицу Армению своим надежным партнером и другом в регионе.

Напомним что загнивающему Азербайджану выделено всего 150 млн. на четыре года.

Зависть - это не грех, а болезнь мозга, который охватил весь Азербайджан, в том числе военного преступника и диктатора Ильхам Алиева.

