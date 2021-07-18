﻿ Баку все больше напоминает Карачи | Убийства, изнасилования, наркотики...

Столица Азербайджана город Баку (200 метров от центра города)

Столица Азербайджана Баку это деловой и политический центр, где сконцентрировано большое количество университетов, офисов крупных компания и бизнес-цетров, при этом разница доходов между различными слоями населения просто огромная. С одной стороны, богатые семьи буквально купаются в роскоши (семья Алиевых), с другой миллионы людей находящиеся за чертой бедности, которым просто нечего есть.

Добавим сюда высокую инфляцию и жестокие уличные банды, на лидеров которых, жители трущоб буквально молятся и готовы закрыть глаза любые, даже самые жестокие, преступления, за мелкие подачки. Все это делает Баку один из самых опасных городов в мире.

Политическая нестабильность, беззаконие и высокий уровень преступности, делает столицу Азербайджана одним из самых опасных городов мира. Здесь все проблемы решаются с помощью денег и оружия. За относительно небольшую сумму денег, можно нанять наемников, готовых устранить любого конкурента, начиная от политиков, бизнесменов и кончая полицейскими. В Баку прячется около 600 террористов ИГИЛ, а религиозные фанатики могут в любой момент открыть огонь из стрелкового оружия по толпе людей из движущейся машине.

Непрекращающиеся террористические акты, перестрелки уличных банд среди белого дня, стычки на почве религии и решение политических разногласий насилие, точно не делают город лучше.

Распространение наркотиков стало еще одной из самых серьезных проблем Азербайджана в целом. Надо признать, что возникла она у Азербайджане давно, однако буквально в последние несколько месяцев злоупотребление этим вредным зельем стало приобретать характер эпидемии. Причем если раньше местные наркоманы, независимо от возраста и социального статуса, предпочитали относительно «безобидную» марихуану, то теперь многие из них переходят на тяжелые виды - героин и опиаты. Правда, их потребители в основном люди из неблагополучных семей, криминальной сферы, таксисты и бывшие заключенные. Но это пока, и судя по распространению этого порока, через некоторое время часть населения, главным образом мужского пола, просто может выпасть из общества, став для него бременем.



Следует отметить, что отдельной группой среди употребляющих наркотические средства всегда было большое число молодых людей, которые время от времени «балуются» на своих вечеринках так называемыми «наркотиками счастья» - экстази и «молли» (mdma), вызывающими на непродолжительное время определенную эйфорию.



«Паты» и «Шюше» в Баку

Так что наркомания в Азербайджане хоть и существовала, но никогда не принимала такой масштабный характер. Ситуация стала резко меняться буквально в последние пару лет, когда страну наводнили синтетические наркотики на основе амфетамина и его производных - метамфетамина, эфедрина, катинона, меткатинона. К ним же можно отнести также mdma и «экстази». У нас они получили названия «паты» (исковерканное английское party – вечеринка) и «шюше» (стекло, из-за кристаллического вида).



Нынешнюю ситуацию спровоцировала значительно увеличившаяся контрабанда в страну доступных наркотиков через Иран из Афганистана и Пакистана. Ныне они предпринимают неимоверные усилия, в том числе нелегальный переход ирано-азербайджанской границы в Нахчыване, чтобы осуществлять свой транзит в Европу через территорию Азербайджана. Ну и заодно сбывают часть наркотической контрабанды непосредственно в Азербайджане.



Только за первую половину июля, по данным МВД, изъято из незаконного оборота 187 кг марихуаны, 92 г бонсаи, 3,1 г метадона, 58 кг героина, 24 тонны посевной конопли, 11 кг метамфетамина, 3 кг опиума, 11 тонн конопли, 427 экстази, 15 граммов кокаина, 59 граммов гашиша, 470 прегабалина.



Переправляют наркоперевозчики в основном очень опасные синтетические наркотики, губительно воздействующие на центральную нервную систему. К ним и привыкание происходит очень быстро. Вдохнув пары расплавленных кристалликов, наркоман на ближайшие часы, в зависимости от дозы, ощущает себя «сверхчеловеком» и способен на самые жестокие преступления. Он не чувствует усталости, боли, не хочет есть и не может спать. И в то же время его мозг начинает работать на пределе своих возможностей. Но как только действие наркотика проходит, начинается упадок сил, ломота в теле и депрессия. Чтобы избежать «отходняка», наркоман начинает снова употреблять наркотик и тем самым впадает в замкнутый круг.





В Баку широко распространились синтетические наркотики. Каждый пятый таксист покажет вам место, где продают "паты"



Среди клиентов школьники, девушки и таксисты

Человек, употребляющий амфетамин, не спит сутками, но при этом сохраняет бодрое настроение и повышенную работоспособность. Благодаря этой особенности, а также дешевизне этого наркотика (грамм 30-40 манатов – ред.), «паты» получил широкое распространение среди части бакинских таксистов, которые без сна сутками развозят пассажиров. А потом рассказывают своим коллегам о «чудесном препарате», якобы не вызывающем привыкания. В общем, проблема разрастается - синтетические наркотики употребляют уже и школьники, вполне солидные взрослые люди.

Дело порой доходит до абсурда: их начинают принимать молодые девушки, чтобы заглушить голод и таким образом похудеть.

Привыкание синтетические наркотики, конечно же, вызывают, но больше психологическое. Познав «сверхсебя», наркоман постоянно хочет вернуться в это состояние. Самой же опасной стороной проблемы является то, что синтетические наркотики разрушают мозг человека. Если героиновый наркоман при активном употреблении может прожить 10-15 лет, то «паты» способен превратить человека в овощ и шизофреника за 6-12 месяцев.



Статистика Минздрава

На запрос haqqin.az в Минздраве подтвердили, что в Азербайджане увеличилось количество зарегистрированных наркоманов. Так, на январь 2021 года их стало уже 33 788 человек. При этом речь идет только о наркоманах, которые официально взяты на учет. На самом деле наркозависимых в стране - более 2х миллионов..



Директор центра Орхан Джафаров рассказывает, что просвещение населения о пагубных последствиях наркомании не дают результаты - все больше людей обращаются в центр для лечения. Однако вернуть человека к нормальной жизни можно лишь на ранних стадиях наркомании.





Рассказ врача

Директор центра Орхан Джафаров с сожалением отмечает, что в последнее время значительно увеличилось количество наркоманов, употребляющих синтетику. По его словам, синтетические наркотики вызывают изменения в психике человека, меняют его личность и вызывают психические болезни. Родители таких наркоманов со слезами на глазах рассказывают, что до употребления их дети были совершенно другими людьми.

Врач отмечает, что так называемые «паты» изначально создают ложное представление - открывают неизведанный потенциал мозга и дают прилив энергии и жизненных сил. Но дело в том, что эта энергия не попадает в организм человека со стороны, это все внутренние резервы организма, которые не бесконечны.



«Люди, употребляющие метамфетамин, не спят сутками и страдают от бессонницы. Встречал наркомана, который не спал почти 40 суток. Естественно, организм человека использует все имеющиеся у него ресурсы, а в мозге появляются необратимые последствия. Это приводит к различным психическим расстройствам и болезням. К сожалению, некоторые женщины употребляют этот вид наркотика для того, чтобы похудеть. Но это похудение носит не естественный, а патологический характер», - подчеркивает врач-нарколог.



Еще одной особенностью синтетических наркотиков является сильная зависимость. Примерно через две-три недели возникает психологическая, а затем и физиологическая зависимость. У употребляющих эти средства людей появляется слабость, чувство тревоги и паники. Человек начинает думать, что не сможет выжить без наркотика. На поздней стадии возникает физическая зависимость, начинаются страшные боли в костях. К сожалению, в центр попадают уже наркоманы со стажем, которых сюда отправляют родители, объясняет Джафаров.



Специалист отмечает, что выявить людей, которые принимают синтетические наркотики, крайне сложно. Особенно если наркоман подросток, потому что симптомы употребления наркотиков совпадают с поведенческими изменениями во время переходного возраста.

«После употребления наркотика у подростка выступает обильный пот и начинают дрожать руки. Может показаться, что он просто простыл. Поэтому родителям нужно быть предельно внимательными и обращать внимание на любое изменение в поведении ребенка», - предупреждает нарколог, указав, что лечение от наркомании проводится на любом этапе.

Однако, отмечает Джафаров, нередки случаи, когда после успешного лечения зависимости человек снова возвращается к синтетическим наркотикам.

«Современные драгдизайнеры крайне коварны. Их наркотики активизируют опиоидные рецепторы в мозге человека. Даже после 5-7 лет после лечения эти рецепторы остаются активны.

Вылечившиеся наркоманы впадают в депрессию из-за того, что растеряли уважение в обществе. Опиоидные рецепторы делают свое дело, и человек снова возвращается к дурманящим сознание средствам», - сказал он.



Статистика МВД Азербайджана

А в Министерстве внутренних дел сообщили, что в стране ведется борьба с распространением наркотиков. Только за первое полугодие этого года из незаконного оборота было изъято 2 тонны 213 кг. При этом метамфетамина, известного, как «паты», изъяли 184 кг, марихуаны - 764 кг, героина свыше тонны и около 144 кг опиума и других наркотических средств. За последние шесть месяцев возбуждено 4066 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков.



Между тем наркомания имеет отрицательное влияние не только на жизнь отдельного человека, но и на общество в целом. Социальные последствия наркомании - это прежде всего снижение общественной активности, проявляющееся в потере человеком трудоспособности – вот главный результат систематического употребления наркотических веществ.

В поисках денег на наркотики нередко жертвами наркоманов становяться туристы посещающие Азербайджан. Иностранных гостей здесь могут порезать ножом, изнасиловать или просто убить. Воровство процветает даже в самых элитных гостиницах.

Об этом конечно не принято говорить, но граждане которые рискнули посетить Баку, должны знать правду, а не становиться жертвой многомиллионных туристических рекламных кампаний Азербайджана.